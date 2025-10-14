Companie de recrutare: Tot mai mulți șoferi de TIR indieni, angajați în ţară, după cursuri în centre speciale

Tot mai multe companii din România angajează șoferi profesioniști din India pentru a acoperi deficitul acut de personal. Cererea pentru șoferi străini a crescut de trei-patru ori în ultimul an, în special pentru transportul de marfă intern și internațional, potrivit unei companii specializate în recrutarea și formarea angajaților din Asia.

România are nevoie de aproximativ 70.000 de șoferi de camion, iar lipsa totală de conducători auto depășește 150.000 de persoane, de la șoferi de TIR și camioane până la cei de autobuze și autocare, potrivit datelor UNTRR.

Problema nu este doar la noi. În întreaga UE, deficitul de șoferi se apropie de 500.000, iar dacă nu se iau măsuri, ar putea ajunge la 745.000 până în 2028, arată un raport al Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU).

"Cererea pentru șoferi profesioniști crește tot mai mult, mai ales în transportul internațional de marfă. Din lipsă de personal, multe companii nu pot onora comenzile la timp sau refuză contracte noi, deși au camioane și clienți disponibili", a explicat Cosmin Șerban, director și cofondator al companiei de recrutare.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a acoperi golul, tot mai multe firme românești angajează șoferi din India. Cei mai mulți provin din regiunea Punjab, unde meseria de șofer de camion este foarte respectată. Mulți au lucrat anterior în state precum Dubai, Qatar sau Oman, având experiență în transporturi internaționale.

Înainte să ajungă în România, șoferii indieni sunt testați și instruiți în centre speciale, dotate cu poligon și săli de curs, pentru a se asigura că îndeplinesc standardele europene. După testare, șoferii urmează cursuri despre legislația românească și europeană și sunt ajutați să se integreze în noul mediu de lucru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰