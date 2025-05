Administratorii unei pensiuni din Rimetea au transformat o casă construită în 1910 într-o incursiune în trecut, perfectă pentru nostagicii care îşi doresc să trăiască sau retrăiască farmecul epocilor trecute. "Prima este 1910, anul în care a fost făcută casa, în care veţi găsi elemente din lemn masiv şi fier forjat, a doua cameră 1950. Avem camera comunistă - era 1980 şi în faţă avem o suită, un apartament renovat conform standaredelor din 2023", a declarat Radu Albu, administrator pensiune.

Localitatea Rimetea din județul Alba a fost desemnată "Destinația anului 2025"

Obiecte faimoase din trecut şi-au găsit locul în cele patru camere ale pensiunii. "Puteţi vedea carpeta cu Răpirea din Serai, există un radio cu pickp funcţional, nelipsit în casele coomuniste a românilor din periaoda comunistă, alte elemente de decor, peştele la televzor. Noi avem doi", a declarat Radu Albu, administrator pensiune. Pensiunea a primit deja primii turişti.

Vezi și

În plus, la demisol au amenajat un bistro care a fost decorat cu elemente și echipament de alpinism deoarece administratorul este alpinist profesionist. Tot în Rimetea s-a deschis şi o cafenea de specialitate. Aici, mobilierul, dar și obiectele de decor sunt autentice și creează o atmosfera care te duce înapoi în timp. "Această casă e patrimoniul UNESCO, e un monument istoric. Fiecare cameră are un nume dintre strămoşii noştri şi prin asta încercăm şi să le mulţumim lor că ceea ce am realizat, dacă ei nu erau, noi nu puteam să facem", a declarat Tulit Levente, administrator cafenea.

Localitatea Rimetea din județul Alba a fost desemnată "Destinația anului 2025" la categoria "Sate de poveste" într-o gală care a avut loc în luna aprilie la Sibiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Crezi că România ar trebui să investească mai mult în școli profesionale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰