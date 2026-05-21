Imagini ireale cu cozile record de pe Everest: 274 de alpinişti au ajuns pe vârf într-o singură zi

274 de alpinişti au escaladat miercuri vârful Everest. Este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată, în aceeaşi zi, pe "acoperişul lumii", dinspre partea nepaleză, relatează Reuters.

Cu o înălţime de 8.849 de metri, Everestul se află la graniţa dintre Nepal şi regiunea Tibet din China şi poate fi escaladat din ambele părţi. Organizatorii de expediţii spun că anul acesta nu au fost alpinişti pe partea tibetană, deoarece autorităţile chineze nu au emis permise.

Precedentul record al ascensiunilor dinspre Nepal era de 223 de persoane, înregistrat pe 22 mai 2019. În timp ce recordul pentru cele mai multe persoane care au ajuns pe vârful Everest din ambele părţi a fost stabilit pe 23 mai 2019, când 354 de alpinişti au reuşit să facă expediţia intrată în cartea recordurilor.

Atenţie, este vorba despre numărul de alpinişti ajunşi pe vârf în aceeaşi zi. Escaladarea Everestului durează, de obicei, 6-8 săptămâni, iar urcarea finală, din ultima tabără până pe vârf şi înapoi, durează de regulă 12-20 de ore, în funcţie de vreme, aglomeraţie, condiţia fizică etc.

Articolul continuă după reclamă

"Acesta este cel mai mare număr de alpinişti într-o singură zi de până acum dinspre Nepal", a declarat pentru Reuters Rishi Bhandari, şeful Asociaţiei Operatorilor de Expediţii din Nepal.

Numărul ar putea fi mai mare, deoarece este posibil ca unii alpinişti care au ajuns pe vârf să nu fi informat încă tabăra de la bază despre reuşita lor.

China nu publică date despre numărul alpiniştilor care ajung pe vârful Everest atunci când ruta tibetană este deschisă. Dar, în sezonul obişnuit de expediţii, în aprilie şi mai, aproximativ 100 de persoane pornesc spre munte din acea zonă.

Risc de supraaglomerare

Un oficial din Ministerul Turismului din Nepal a declarat că are informaţii potrivit cărora peste 250 de persoane au urcat miercuri pe vârf. "Aşteptăm ca alpiniştii să se întoarcă, să ne ofere fotografii şi alte dovezi care să le confirme ascensiunile, iar apoi le eliberăm certificatele de escaladare. Abia atunci vom putea confirma cifrele", a declarat Himal Gautam pentru Reuters.

Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare costând 15.000 de dolari.

Experţii în alpinism critică adesea ţara pentru că permite accesul unui număr prea mare de alpinişti pe munte, ceea ce duce uneori la blocaje periculoase sau cozi lungi în aşa-numita "zonă a morţii", aflată chiar sub vârf, unde nivelul oxigenului este periculos de scăzut. Nepalul a recunoscut riscurile şi a introdus controale mai stricte şi taxe mai mari.

Potrivit unui organizator de expediţii de la compania austriacă Furtenbach Adventures, numărul mare de persoane pe Everest nu reprezintă o problemă dacă expediţiile sunt bine aprovizionate şi gestionate.

"Dacă echipele transportă suficient oxigen, nu este o problemă mare. Avem munţi în Alpi, precum Zugspitze, unde ajung zilnic 4.000 de persoane pe vârf. Aşa că 274 nu este, de fapt, un număr mare, având în vedere că acest munte este de zece ori mai mare", a spus acesta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰