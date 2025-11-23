Concurs unic şi spectaculos la Braşov: mecanicul anului. Peste 100 de specialişti în reparaţii auto au participat la competiţia cu trei secţiuni: mecanică, vopsitorie şi diagnoză. Cel mai bun a plecat acasă cu premiul cel mare, o maşină, pe care a trebuit să o facă mai întâi să pornească, pentru că avea un defect ascuns.

Câştigătorul la categoria mecanică este Remus Mușat, un specialist în vârstă de 41 de ani din Braşov. În finala concursului, a lucrat pe scenă în fața celor mai buni profesioniști din domeniu.

"Este o operaţie de rutină aş putea spune. În ziua modernă, tot mai multe maşini sunt echipate cu cutii de viteză automate. Automat în serviceuri este întâlnit tot mai des acest proces de schimbare a uleiului in cutia de viteză automată. Am început timpuriu şi am trecut prin toate fazele. De la maşinile de acum 25 de ani, de la Dacia, până la maşinile moderne, 2024 în sus, inclusiv cele electrice începem să le atingem şi să lucrăm pe ele", a declarat Remus Mușat - câștigător Mecanică.

Concurs unic la Braşov

La secţiunea care cererea identificare unei probleme la motor s-au înscris 2.000 de meseriaşi. Doar 10 au intrat, însă, în concurs, iar în finală au ajuns doi.

Aşa arată finala probei de diagnoză a acestui concurs. Sunt două maşini cu defecte simulate. Dintre cei doi mecanici, câştigă cel care reuşeşte să pornească primul motorul maşinii de care se ocupă. Niciun motor nu a pornit în cele 45 de minute de concurs. Totuși, bucureşteanul Alecsandru Crăciun a fost declarat marele câştigător. S-a apropiat cel mai mult de identificarea problemei şi a fost premiat cu maşina pe care trebuia să o repare.

"Defectiunea. Calculatorul de motor al masinii nu se alimenta, facea imposibila pornirea motorului.

Chiar a fost o chichita, o chestiune foarte interesanta, un defect cu care eu nu m-am mai întâlnit", a declarat Alecsandru Crăciun - câștigător diagnoză.

"Un mecanic bun înseamnă, în primul rând, să fie bine pregătit, să fie conştiincios, să trateze lucrurile cu seriozitate şi sî îşi facă treaba cât mai bine", a declarat Ionuț Ion, organizator.

Concursul Mecanicul Anului se organizează de 15 ani, timp în care s-au înscris în competiţie aproape 20.000 de profesioniști și pasionați.

