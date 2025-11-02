Antena Meniu Search
Conflictul dintre vecini dintr-o comună din Gorj a escaladat într-un mod inedit: supărat pe omul de peste gard, un bărbat a trecut de la certuri și amenințări la o remorcă încărcată cu nisip. Mai întâi a încercat să-l lovească cu mașina, apoi i-a golit întreaga remorcă chiar în fața casei.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 09:55

Într-o comună din Gorj, războaiele dintre vecini au trecut la nivelul următor. Supărat nevoie mare pe omul de peste gard, un bărbat a decis că nu mai are nevoie de justiție, ci de o remorcă încărcată cu nisip.

Mai întâi a încercat să-l lovească cu mașina pe rival, apoi, ca pedeapsa să fie completă, i-a golit remorca chiar în fața casei. Totul, pentru o bucată de pământ de la poartă.

Omul care s-a trezit cu pământ în faţa locuinţei nu s-a lăsat mai prejos şi a depus plângere la poliție.

