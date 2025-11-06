Antena Meniu Search
Contabil din București, acuzat că a furat bani din două școli. Polițiștii au făcut percheziții

Un contabil de la două unităţi de învăţământ din Sectorul 5 este cercetat de procurori pentru delapidare, fiind acuzat că a transferat ilegal în conturile personale aproximativ 1,2 milioane de lei din fondurile școlilor, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 11:27
În acest caz, sunt efectuate joi percheziţii domiciliare în trei locaţii.

"În calitate de contabil al unei şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2019 - 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă. Totodată, în calitate de contabil al unei alte şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2021 - 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 24 de viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă", anunţă, într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Cercetările sunt în continuare efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Poliţia Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

