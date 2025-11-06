Contabil din București, acuzat că a furat bani din două școli. Polițiștii au făcut percheziții

Un contabil de la două unităţi de învăţământ din Sectorul 5 este cercetat de procurori pentru delapidare, fiind acuzat că a transferat ilegal în conturile personale aproximativ 1,2 milioane de lei din fondurile școlilor, informează Agerpres.

În acest caz, sunt efectuate joi percheziţii domiciliare în trei locaţii.

"În calitate de contabil al unei şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2019 - 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă. Totodată, în calitate de contabil al unei alte şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2021 - 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 24 de viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă", anunţă, într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Cercetările sunt în continuare efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Poliţia Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

