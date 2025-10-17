Continuă căutările şi acum, la 10 ore de la explozie. Autorităţile au adus în zonă o macara, drone şi câini de urmă pentru a ajunge la supraviețuitori.

Toate structurile de intervenție au fost mobilizate, de la pompierii care și-au riscat viața, până la polițişti, jandarmi şi alte unităţi de intervenţie care continuă să își riscă viața și în acest moment pentru că, în interiorul blocului, din când în când, mai pâlpâie câte o lumină.

Pompierii sunt prezenți și continuă aceste misiuni dificile de căutare, salvare, misiuni îngreunate și mai mult, de întuneric, dar și de structura, evident, instabilă a întregii clădiri. Sute de oameni au fost evacuați și vor dormi în locuințe puse la dispoziție de primărie. Cert este că autoritățile vor rămâne aici și în zilele următoare, pentru că blocul e, în stare actuală, un real pericol.

