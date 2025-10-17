Antena Meniu Search
Video Continuă căutările printre dărâmături, la 10 ore de la explozia din Rahova. Blocul e aproape de colaps

Continuă căutările şi acum, la 10 ore de la explozie. Autorităţile au adus în zonă o macara, drone şi câini de urmă pentru a ajunge la supraviețuitori.

de Bogdan Dinu

la 17.10.2025 , 20:33

Toate structurile de intervenție au fost mobilizate, de la pompierii care și-au riscat viața, până la polițişti, jandarmi şi alte unităţi de intervenţie care continuă să își riscă viața și în acest moment pentru că, în interiorul blocului, din când în când, mai pâlpâie câte o lumină.

Pompierii sunt prezenți și continuă aceste misiuni dificile de căutare, salvare, misiuni îngreunate și mai mult, de întuneric, dar și de structura, evident, instabilă a întregii clădiri. Sute de oameni au fost evacuați și vor dormi în locuințe puse la dispoziție de primărie. Cert este că autoritățile vor rămâne aici și în zilele următoare, pentru că blocul e, în stare actuală, un real pericol.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

