Principalele probleme ale adolescenţilor în 2026: sănătatea emoţională a depăşit lipsa banilor. Sondaj

De Ziua Copilului, un sondaj World Vision România arată că adulții îi ascultă rar sau aproape niciodată. Studiul, aplicat pe 613 tineri cu vârste între 15 și 18 ani, majoritatea din mediul rural, mai dezvăluie că anxietatea și problemele emoționale sunt percepute drept cea mai mare provocare a generației lor (30,8%).

Presiunea școlii este menționată de 20,2% dintre respondenți, iar dependența de telefon și social media de 18,1%.

Totodată, 45,7% dintre respondenți spun că examenele și viitorul reprezintă principalul lor motiv de stres, iar 31,8% indică școala și temele. Lipsa banilor este menționată de 11,6% dintre respondenți, problemele din familie de 3,9%, iar singurătatea de 3,3%.

Întrebați ce îi face cei mai fericiți în viața de zi cu zi, adolescenții au răspuns în principal: timpul petrecut cu familia (40,3%) și timpul petrecut cu prietenii (31,6%). Sportul și hobby-urile sunt importante pentru 12,4% dintre respondenți, în timp ce telefonul, social media și jocurile au fost menționate de doar 6,2% dintre adolescenți. Reușitele la școală îi fac fericiți doar pe 5,2% dintre respondenți.

Dacă ar putea schimba un singur lucru pentru copiii și adolescenții din România, 26,8% dintre respondenți spun că ar reduce presiunea școlară, 24,8% vor mai multe oportunități pentru viitor, iar 23,8% cer mai mult sprijin emoțional. Alți 8,8% își doresc mai multe activități și spații pentru tineri, 7,7% spun că ar vrea mai mult timp petrecut în familie, iar 6,9% își doresc mai puțin bullying.

În ceea ce privește cele mai mari probleme ale adolescenților din România, pe lângă anxietate și presiunea școlii, 9,8% dintre respondenți au indicat lipsa banilor, iar 8,6% lipsa oportunităților. Adolescenții nu mai definesc vulnerabilitatea doar economic, ci și emoțional și relațional. Tinerii vorbesc despre anxietate, presiunea performanței, bullying, singurătate, nesiguranță și lipsa dialogului cu adulții și instituțiille.

"Copiii și adolescenții ne spun tot mai clar că nu vor doar să fie protejați, ci și ascultați. Ei percep frecvent că școala, familia și instituțiile comunică unilateral, fără participare reală din partea lor, iar această ruptură dintre generații poate duce la scăderea încrederii în instituții, accentuată într-o lume dominată de presiune digitală, dezinformare și expunere constantă online. De aceea, politicile publice și programele dedicate adolescenților trebuie să pună accent pe sănătatea mintală, sprijin emoțional, combaterea bullying-ului online și offline, participarea reală a copiilor și o educație mai flexibilă, orientată spre competențe și dezvoltare personală", a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România, potrivit unui comunicat de presă.

În preajma Zilei Copilului, dar și pe tot parcursul anului, World Vision România facilitează participarea copiilor la dialogul cu autoritățile și instituțiile publice. Copiii și adolescenții din Consiliul Consultativ al Copiilor participă de 1 iunie și în săptămâna dinaintea acestei date la întâlniri și dezbateri organizate la Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, unde vorbesc despre educație, sănătate emoțională, bullying, siguranță și dreptul copiilor de a fi ascultați.

Consiliul Consultativ al Copiilor al World Vision România este singura structură de participare formată din copii și adolescenți din mediul rural din România, oferind tinerilor un spațiu real de consultare și dialog cu autoritățile și factorii de decizie.

De Ziua Copilului, World Vision România participă și anul acesta la evenimentele cu porți deschise organizate la Senat și Camera Deputaților. Copiii care vor ajunge luni, 1 iunie, la Parlamentul României vor putea participa la ateliere creative, activități de pictură și momente interactive pregătite special pentru ei. Animatorii vor realiza pictură pe față, una dintre activitățile preferate ale copiilor la fiecare ediție.

