Video Ziua Copilului, sărbătorită în toată ţara. Plimbări cu avionul, tramvaie de epocă și mocănițe pentru cei mici

Azi e ziua distracţiei de dimineaţă până seara! Sau, oficial, cum e cunoscută la nivel mondial, Ziua Copilului. În Capitală, copiii sunt invitaţi la plimbări cu avionul de pe aeroportul Otopeni, la expoziţii de trenuri în Gara de Nord şi la festivalul copiilor din parcul IOR. Cei mici au început, însă, petrecerea de ziua lor de ieri. Zeci de concerte şi concursuri cu premii i-au încântat, dar, de departe, cele mai fascinante au fost plimbările cu tramvaie de epocă, cu mocăniţa şi lecţiile la care au învăţat să dreseze câini. 

de Andreea Petrescu

la 01.06.2026 , 08:29
Aşa şi-au sărbătorit copiii ziua, în avans, pe Aeroportul din Caransebeş. Cei mici au urcat în elicoptere, au descoperit tehnica de intervenţie a salvatorilor şi au urmărit demonstraţii spectaculoase cu mascaţi şi elicoptere Black Hawk şi Puma.

"Mi-a plăcut când au prins infractorii. Am mai văzut cum au coborât poliţiştii cu funia.", spune un băieţel

"A fost aşa un moment de suspans şi frică.", adaugă o fetiţă

Aeroportul s-a transformat într-un adevărat teren de joacă, unde curiozitatea şi adrenalina au mers mână în mână.

"Fără să le dărâmi, da?", se aude vocea unui părinte

ReporterTe-ai bătut cu jandarmul?

Copil: Da

ReporterŞi cine a fost mai bun?

Copil: Eu

"Am venit cu autospecialele din dotarea poliţiei, respectiv cu autolaboratorul criminalistic. La standul respectiv, copiii pot fi amprentaţi şi amprenta şi-o iau ca şi amintire acasă.", explică Simona Harbuzaru, reprezentant IPJ Caraș-Severin

La câteva sute de kilometri distanţă, aventura a continuat într-un ritm mai domol. La Sovata, sute de turişti au ales o călătorie cu mocăniţa prin pădure.

"Toate mocăniţele să meargă pe un traseu atât de frumos, ca Dumnezeu.", precizează un copil

Copil: Îmi plac.

Reporter: Ce vrei să vezi la capătul liniei?

Copil: Machetele.

"Poftiţi în vagoane, urcaţi. Gata, start parada tramvaielor!". În Capitală, tramvaiale de epocă au răsunat de chiote vesele. Cele şapte vagoane au plimbat copiii pe traseul istoric al primei linii electrice din Bucureşti: Şoseaua Ştefan cel Mare - Piaţa Sfântul Gheorghe.

Cel mai vechi model de tramvai care deschide capătul coloanei este acesta, care a fost construit în anul 1912 şi care a circulat zeci de ani pe străzile din Bucureşti

"Mi s-a părut o experienţă unică în viaţă că s-ar putea, când noi copiii o să fim mari, s-ar putea ca astea noi să fie de epocă.", mărturiseşte un copil

Pe Strada Copilului din Sectorul 1 circulaţia a fost închisă, iar cei mici au încins meciuri de baschet, ping-pong, au pictat şi au învăţat să dreseze căţei.

"Ne-am distrat, ne-am plimbat peste tot pe aici, mi se pare atmosfera foarte frumoasă, ne-am jucat şah, am plimbat câinele.", adaugă un alt copil

Peste două miliarde de copii din întreaga lume îşi sărbătoresc astăzi ziua.

