Copil de 12 ani, lovit pe trotuar de un Mustang scăpat de sub control, în Cluj-Napoca. E în stare gravă

Un copil de 12 ani a fost grav rănit, miercuri după-amiază, după ce un șofer a pierdut controlul volanului pe o stradă din Cluj-Napoca, a intrat pe contrasens și a ajuns pe trotuar, unde l-a lovit pe minor. Băiatul a suferit multiple traumatisme, a fost intubat și transportat în stare de inconștiență la spital, potrivit News.ro.

Accidentul s-a produs, miercuri după-amiază, pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca. Acolo au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Potrivit ISU Cluj, echipajele au găsit un copil în vârstă de 12 ani, cu multiple traumatisme, care era în stare de inconştienţă.

"Echipajul SMURD i-a acordat acestuia asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, fiind intubat de către medicii SMURD şi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii. Mama copilului a fost consultată la faţa locului de către cel de-al doilea echipaj SMURD, prezentând agitaţie psihomotorie. Ulterior a fost transportată la spital ca însoţitor al minorului", a precizat sursa citată.

Mașina a urcat pe trotuar după ce șoferul a pierdut controlul

Poliţiştii au stabilit că băiatul a fost accidentat pe trotuar.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 34 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piaţa Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroşând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar", a arătat IPJ Cluj.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

