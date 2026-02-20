O situaţie mai puţin obişnuită a avut loc în judeţul Neamţ! Un bărbat de 35 de ani „şi-a făcut curaj“ cu alcool pentru proba practică a examenului auto.

Ajuns la examen, acesta era pregătit să-şi arate abilităţile de şofer învăţate, însă cum socoteala de acasă nu este mereu ca cea din târg, poliţistul examinator a decis să-l testeze pe bărbat cu alcooltestul, după ce a simţit un miros puternic de băutură de la acesta.

Individul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, însă cu o seară înainte. Totuşi scuza nu l-a ajutat şi a fost declarat "respins".

Acum urmează să fie reprogramat pentru susţinerea examenului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰