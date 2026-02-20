Antena Meniu Search
Video S-a dus băut la examenul auto. Tânărul din Neamț a mai rămas pieton o vreme

O situaţie mai puţin obişnuită a avut loc în judeţul Neamţ! Un bărbat de 35 de ani „şi-a făcut curaj“ cu alcool pentru proba practică a examenului auto. 

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 08:29

Ajuns la examen, acesta era pregătit să-şi arate abilităţile de şofer învăţate, însă cum socoteala de acasă nu este mereu ca cea din târg, poliţistul examinator a decis să-l testeze pe bărbat cu alcooltestul, după ce a simţit un miros puternic de băutură de la acesta.

Individul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, însă cu o seară înainte. Totuşi scuza nu l-a ajutat şi a fost declarat "respins".

Acum urmează să fie reprogramat pentru susţinerea examenului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

neamt examen auto
