Chiar dacă în Anul Brâncuşi, cea mai mare comemorare nu are loc în România, ci la mii de kilometri depărtare, şi la Târgu Jiu, oraşul de suflet al artistului, mii de oameni s-au adunat în faţa Coloanei Infinitului ca să celebreze 150 de ani dela nașterea celebrului sculptor.

Fascinaţi de spectacolul dronelor, toţi cei prezenţi n-au putut să-şi dezlipească ochii de pe cerul luminat.

Spectacolul de lumini şi cântece i-a vrăjit pe toţi cei care s-au adunat în faţa Coloanei Infinitului pentru a celebra un secol şi jumătate de la naşterea lui Constantin Brâncuşi.

"În pofida unei perioade grele pe care o traversăm şi care ne separă şi mai mult şi ne polarizează şi mai mult, iată că în 2026 Brâncuşi devine un element de unificare", explică ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter.

Articolul continuă după reclamă

"Au fost şi mai mulţi decât mă aşteptam, ceea ce a făcut evenimentul şi mai frumos şi a creat o emoţie foarte puternică", explică Maria Prunea, organizator.

"E a cinceaa oară când revenim la Târgu Jiu. L-am comemorat pe Brâncuşi, 150 de ani şi este o bucurie de nedescris. Ţinând cont că este frig, este iarnă, nu mă aşteptam ca oamenii să-şi facă curaj să iasă din casă", a explicat Mădălin Ionuţ Preda, organizator show drone.

Cele 250 de drone, care au luminat cerul într-un joc de lumini unic, au reprodus cele mai cunoscute sculpturi ale lui Brâncuși, iar de la mic, la mare, toţi au încercat să imortalizeze fiecare secundă.

Deşi toată România celebrează anul omagial cum poate, cea mai mare comemorare e pregătită însă la peste 1.400 de kilometri depărtare de "casă".

"Suntem în anul dedicat lui Constantin Brâncuşi, însă cea mai mare omagiere are loc la Berlin, nu în România. Din nou, ţara noastră, rămâne în plan secund când vine vorba de promovarea propriilor valori", explică Laura Iliou, reporter Observator.

"Pasărea în văzduh", "Muza adormită" şi "Măiastra" sunt doar câteva dintre marile creaţii ale lui Brâncuşi care vor putea fi admirate, timp de jumătate de an, în capitala Germaniei.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰