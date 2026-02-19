Moment neașteptat surprins de o cameră de supraveghere în Tigard, Oregon, Statele Unite. O camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă unde se afla o familie cu trei copii. Din fericire nimeni nu a fost rănit, iar șoferul a fost reținut ulterior.

Accidentul șocant a avut loc vineri, însă imaginile au apărut abia acum. Potrivit poliției din Tigard, mașina a traversat imprudent o intersecție, după care a lovit o movilă de pământ, a depășit un zid de sprijin și a zburat la aproximativ 30 de metri. A aterizat direct în interiorul casei.

Capul familiei dormea în acel moment, însă a avut parte de o trezire neașteptată și neplăcută.

„Am auzit pur și simplu un bubuit, și casa s-a cutremurat. A fost o nebunie", a declarat proprietarul casei, David Brudnok, potrivit ABC 7.

S-au trezit cu mașina în casă

Bărbatul a coborât în fugă scările în jurul orei 3 dimineața și a dat peste "surpriza" neplăcută.

„Și eu mă întrebam: "Ce se întâmplă?" Probabil că eram într-o stare de stupoare sau ceva de genul. Nu puteam procesa ceea ce vedeam în fața mea”, a mai spus Brudknock.

Fațada casei sale și baia au fost distruse în totalitate. „Nu mă așteptam la un camionetă zburătoare”, a mai spus Brudknock.

Cei cinci membri ai familiei au reușit să iasă prin spatele casei. Șoferul și pasagerul din camionetă au fost duși la spital cu răni ușoare.

Ulterior, bărbatul aflat l-a volan a fost arestat pentru conducere imprudentă. Familia a fost mutată într-o altă locuință.

