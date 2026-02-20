Antena Meniu Search
ONU anunţă o comisie specială pentru domeniul Inteligenţă Artificială, pe fondul apelurilor specialiştilor

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința ca "agitația și temerile" legate de inteligența artificială (AI) să fie mai puțin intense și a anunțat, vineri, crearea unei comisii ONU care să se ocupe de "controlul uman" al acestei tehnologii.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 08:56
ONU anunţă o comisie specială pentru domeniul Inteligenţă Artificială, pe fondul apelurilor specialiştilor - Profimedia

"Știința informează, dar oamenii decid. Scopul nostru este să facem din controlul uman o realitate tehnică, nu un slogan", a declarat Antonio Guterres în fața summitului mondial privind AI, care se încheie vineri la New Delhi, potrivit Euronews.

El a anunțat astfel formarea unei comisii de 40 de oameni de știință internaționali "pentru a completa cunoștințele noastre despre AI și a evalua efectele sale reale asupra economiilor și societăților, astfel încât toate țările, indiferent de capacitatea lor în domeniul AI, să aibă aceeași claritate".

"Dacă vrem ca AI să servească umanității, politica noastră nu se poate baza pe pariuri, pe exagerări sau pe dezinformare. Avem nevoie de fapte pe care le putem crede și împărtăși", a insistat Antonio Guterres.

"Când vom înțelege ce pot și ce nu pot face sistemele, vom putea lua măsuri pentru a pune în aplicare protecții mai inteligente și adaptate riscurilor", a continuat el.

"Ne aruncăm în necunoscut. Inovația legată de IA avansează cu viteza luminii și depășește capacitatea noastră colectivă de a o înțelege și, cu atât mai mult, de a o controla", a insistat șeful ONU.

Al patrulea de acest gen, summitul de la New Delhi reunește lideri politici și elita din domeniul tehnologiei pentru a analiza impactul IA. Acesta trebuie să transmită o declarație comună în cursul zilei.

Redactia Observator
onu comisie inteligenta artificiala specialisti antonio guterres
