Copil de 14 ani, dat dispărut în Snagov. Mobilizare impresionantă de forţe pentru găsirea lui

Mobilizare impresionantă de forţe în judeţul Ilfov, la Snagov, după ce un adolescent de 14 ani a fost dat dispărut. Băiatul provine dintr-o familie cu probleme şi se afla grija asistenţilor sociali într-un centru din judeţ. În urmă cu doar câteva zile a fost scos, pe semnătură, din instituţie de o rudă pentru ca minorul să mai petreacă timp şi în sânul familiei. Însă atunci când trebuia să se întoarcă în centrul DGASPC, minorul a fugit din casa femeii şi este de negăsit. Zeci de poliţişti, pompieri, jandarmi şi voluntari, ajutaţi de câini şi tehnologie de ultimă generaţie încearcă să dea de urma băiatului.

Dispariţia copilului de 14 ani a apus pe jar autorităţile din Ilfov încă de ieri de la orele prânzului, când o rudă a anunţat Poliţia că băiatul nu s-a mai întors în locuinţa din Ghermăneşti.

Autoritățile au desfăşurat o amplă operațiune de căutare a minorului de 14 ani, dispărut pe timpul zilei. În zonă sunt răspândiți polițiști, jandarmi, echipaje de pompieri, voluntari, câini special antrenați pentru urmărire dar și vecinii din apropiere. În sprijinul autorităţilor s-au alăturat inclusiv voluntarii de la Asociaia Salvatorilor, însă, fără succes.

"Asociaţia noastră a participat cu un număr de peste 10 maşini de teren. Ne-am împărţit pe mai multe echipe şi am încercat fiecare maşină să străbatem cât mai mult putem din această pădure", a declarat Paul Dorneanu, fondator Asociația Salvatorilor Voluntari.

Peste 1.200 de metri pătraţi din suprafaţa pădurii Snagov au fost periaţi, iar căutările nu au încetat nici măcar la lăsarea întunericului.

Surse Observator spun că băiatul este cunoscut printre vecini ca fiind unul problemă şi se afla într-un centru instituţional din judeţul Iflov. A fost luat de o rudă pentru a petrece timp în sânul familiei, însă în ziua în care trebuia să se întoarcă în grija asistenţilor sociali, copilul, cel mai probabil de teama de a se reîntoarce acolo, a ales să fugă.

Minorul are aproximativ 1,60 m înălțime, 50 kg, constituție atletică, păr șaten și ochi căprui. La momentul dispariției purta un tricou negru și pantaloni scurţi. Dacă aveţi informaţii despre el sau îl vedeţi sunteţi rugaţi să sunaţi la 112 sau să mergeţi la cea mai apropiată secţie de poliţie.

