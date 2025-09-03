Video Copil de 8 ani rănit, după ce mașina condusă de tatăl său a fost lovită de tren în Iași
Accident cumplit, ieri, în apropierea unei gări dintr-o comună ieşeană! Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional!
Un copil de opt ani a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat de urgenţă la spital după ce maşina în care se afla a fost lovită de un tren.
Autoturismul era condus de tatăl său care a scăpat fără răni. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰