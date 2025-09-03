Antena Meniu Search
Video Copil de 8 ani rănit, după ce mașina condusă de tatăl său a fost lovită de tren în Iași

Accident cumplit, ieri, în apropierea unei gări dintr-o comună ieşeană! Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional! 

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 08:22

Un copil de opt ani a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost transportat de urgenţă la spital după ce maşina în care se afla a fost lovită de un tren.

Autoturismul era condus de tatăl său care a scăpat fără răni. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

accident tren iasi masina
