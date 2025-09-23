Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Copil de şase ani, găsit mort în cadă în Timişoara. Fusese lăsat singur timp de 10 minute

Un copil de şase ani a fost găsit mort în cadă, după ce a fost lăsat nesupravegheat de mama sa timp de 10 minute. Lângă micuţ a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză, astfel că poliţiştii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 17:20

Mama i-a umplut cada copilului şi l-a lăsat singur preţ de 10 minute. Când s-a întors l-a găsit pe copil inconştient. A sunat la 112 şi a cerut ajutorul. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.

Ce spun poliţiştii

La data de 23 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani, s-ar fi înnecat în baie.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, lângă minor, în cadă, se afla și un uscător de păr.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Evenimente » Copil de şase ani, găsit mort în cadă în Timişoara. Fusese lăsat singur timp de 10 minute