Copil de şase ani, găsit mort în cadă în Timişoara. Fusese lăsat singur timp de 10 minute

Un copil de şase ani a fost găsit mort în cadă, după ce a fost lăsat nesupravegheat de mama sa timp de 10 minute. Lângă micuţ a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză, astfel că poliţiştii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat.

Mama i-a umplut cada copilului şi l-a lăsat singur preţ de 10 minute. Când s-a întors l-a găsit pe copil inconştient. A sunat la 112 şi a cerut ajutorul. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic decât să constate decesul.

Ce spun poliţiştii

La data de 23 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani, s-ar fi înnecat în baie.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, lângă minor, în cadă, se afla și un uscător de păr.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

