Incendiu puternic, aseară, într-o comună din judeţul Iaşi. Un copil de doar trei ani a suferit arsuri grave, după ce locuinţa sa a fost cuprinsă de flăcări violente.

Micuţul a fost transportat de urgenţă la spital. Mai mult, totul se putea transforma într-o tragedie: locuinţa era alimentată cu gaz, însă, din fericire, proprietarii şi-au dat seama la timp de pericol.

Incendiul a izbucnit din cauza unui cablu electric neizolat corespunzător, care a luat foc.

