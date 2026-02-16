Antena Meniu Search
Video Copil de trei ani, cu arsuri grave după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări, în Iaşi

Incendiu puternic, aseară, într-o comună din judeţul Iaşi. Un copil de doar trei ani a suferit arsuri grave, după ce locuinţa sa a fost cuprinsă de flăcări violente.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 08:00

Micuţul a fost transportat de urgenţă la spital. Mai mult, totul se putea transforma într-o tragedie: locuinţa era alimentată cu gaz, însă, din fericire, proprietarii şi-au dat seama la timp de pericol.

Incendiul a izbucnit din cauza unui cablu electric neizolat corespunzător, care a luat foc.

