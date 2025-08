Nenorocirea s-a petrecut în localitatea Matei din judeţul Bistriţa-Năsăud. Băieţelul de doar patru ani se plimba cu bicicleta prin curtea Căminului Cultural. Într-o clipă de neatenţie, micuţul a căzut într-o fosă septică. Martoră la tragedie a fost preoteasa, care a cerut disperată ajutor.

"L-am văzut pe copil că se juca în curte şi la un moment dat, a sunat capacul şi copilul a dispărut. Şi eu am sărit sus şi am strigat după soţul meu să fugă repede după tatăl său, că aici stă. Ne-am dus acolo şi l-am găsit", a declarat preoteasa.

Tatăl a fost cel care l-a scos din fosa plină până la refuz

"Am ridicat capacul, că aşa stă capacul, nu e închis. Şi am ridicat, n-am văzut nimic înăuntru. Şi am fugit după tatăl copilului şi după mama sa şi au venit. Am căutat, am găsit un cârlig aici la vecini şi i l-am dat tatălui şi atunci l-a scos", a spus preotul.

Chiar dacă salvatorii au ajuns imediat la faţa locului, pentru copil a fost prea târziu.

"Când au ajuns echipajele la locul solicitării, minorul era scos din fosă şi se afla în stop cardio-respirator. S-a aplicat protocolul de resuscitare, însă, din nefericire, copilul nu a răspuns manevrelor aplicate, fiind declarat decesul la faţa locului", a declarat Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistriţa-Năsăud.

Capacul acestei fose septice se poate desprinde foarte uşor şi, după cum puteţi vedea, este plin până la refuz. Autorităţile spun că această fosă este golită doar în preajma unui eveniment. Nu este de mirare că micuţul nu a avut nicio şansă de supravieţuire.

Nimeni nu îşi poate explica însă cum s-a petrecut nenorocirea.

"Doar bunul Dumnezeu ştie ce s-a putut întâmpla, încât el a ajuns în fosa septică. Poarta mare şi poarta mică erau închise, fosa septică era acoperită cu capacul clasic de fosă septică", a declarat Octavian Pop, primarul comunei Matei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar familia micuţului se pregăteşte acum de înmormântare.

