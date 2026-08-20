Un accident cumplit a avut loc ieri în Capitală. Un copil de 8 ani, mama și bunica acestuia au fost loviți în plin de un camion, chiar pe trecerea de pietoni. Din păcate, mama copilului, o femeie de 29 de ani, nu a mai putut fi salvată de medici.

Femeia în vârstă de 57 de ani și copilul de 8 ani au fost transportați la spital imediat după accident. Pentru mama de 29 de ani, însă, nu s-a mai putut face nimic.

Nu se știe încă cine este vinovat. Polițiștii au pornit o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul. După ore de cercetări și măsurători la fața locului, s-a confirmat faptul că victimele erau pe trecerea de pietoni, însă nu se știe dacă acestea au traversat pe culoarea verde sau nu.

În schimb, șoferul camionului le-ar fi explicat polițiștilor că acesta a trecut pe culoarea verde, însă nu ar fi văzut persoanele angajate pe trecere. Mai mult, a fost testat pentru alcool și droguri, iar ambele teste au ieșit negative. Urmează să se ridice și imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, iar ancheta este în desfășurare.

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Zona este foarte cunoscută pentru astfel de accidente. În urmă cu ceva timp, un băiețel de 9 ani a murit, iar altul de 7 ani a fost rănit tot pe strada Gării Cățelu.