Un paznic de şcoală din Sibiu a fost reţinut pentru viol. Individul de 61 de ani a început întâi să facă glume cu o elevă de 13 ani, apoi a început să o șantajeze cu niște fotografii luate de pe instagramul unui coleg de-al fetei. A pipăit-o și, într-un final, susţin anchetatorii, a și violat-o la şcoală. Copila a îndurat abuzurile timp de aproape un an, până când şi-a făcut curaj şi i-a povestit mamei. Paznicul a fost arestat. Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Calvarul a început în luna iunie a anului trecut, când paznicul şcolii a început să-i facă avansuri elevei de 13 ani. Treptat, prin ameninţări şi şantaj, a mers mai departe. Anchetatorii susţin că fata a fost agresată sexual şi chiar violată de individul care ar fi trebui să păzească copiii de orice fel de pericol. Abia anul acesta, în aprilie, copila i-a povestit mamei tot ce a îndurat.

"E foarte grav ce s-a întâmplat. Eu am nepoata aici de opt ani. Ăla trebuie închis, pe viaţă să-i dea. Am rămas şocată când am auzit, tremur toată şi acum", a povestit o bunică.

"Era mai glumeţ de fel, mai glumea cu ele, le mai tatona. Am o fată de 12 ani, la fetiţa mea n-a fost cazul. Din ce-mi spune, au mai fost cazuri cu alte fete pe care le bătea pe fund. Să spunem că aşa le certa, din ce spune fetiţa mea", a adăugat un alt părinte.

"Acest caz a fost un şoc pentru noi, pentru mine în primul rând, pentru că am fost prima care a vorbit cu mama, întâlnind-o pe coridorul şcolii, aşteptând diriginta. Am acţionat imediat în consecinţă şi am sesizat poliţia, DGASPC-ul pentru a se ocupa. Mai mult ca sigur fata a ţinut în ea, nu a vorbit cu nimeni, poate cu prieteni sau cu colegi", a declarat Constanţa Poplacean, directoarea Şcolii Generale din Cisnădie.

Agresorul a fost reţinut de poliţişti

Ulterior, familia fetiţei a depus şi plângere la Poliţie, iar paznicul a fost reţinut.

"A fost reţinut un suspect în vârstă de 61 de ani, angajat al Şcolii Gimnaziale nr. 3 din Cisnădie, care în lunile iunie 2024 - septembrie 2024 şi aprilie 2025 ar fi întreţinut un act sexual neconsimţit şi respectiv două acte de agresiune sexuală neconsimţite cu o victimă în vârstă de 13 ani, elevă în cadrul aceleiaşi şcoli", potrivit lui Dan Simion, procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

"Minora a fost audiată în prezenţa unor psihologi DGASPC, de către poliţiştii oraşului Cisnădie, iar în momentul de faţă, instituţia noastră colaborează cu instituţiile locale", a transmis Beatrice Muntean, purtător de cuvânt DGASPC Sibiu.

