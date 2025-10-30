A patra noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională a fost şi cea mai grea pentru credincioşi. Coada s-a întins pe kilometri întregi, timpii de aşteptare au depăşit chiar şi 12 ore, iar asta a adus nemulţumiri uriaşe în rândul pelerinilor. Aseară a fost adusă și racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou la Catedrală. Între timp, Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare va fi extins și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

Cozile uriaşe s-au întins pe mai bine de doi kilometri. Pelerinii, veniţi din toate colţurile ţării, s-au văzut puţi în faţa unei provocări uriaşe - timpul de aşteptare uriaş.

A fost a patra noapte de pelerinaj la Catedrala Naţională şi cea mai aglomerată de până acum. Pelerinii au stat chiar şi 12 ore la rând, iar smerenia a fost umbrită de nemulţumire. Oamenii reclamă proasta organizare şi faptul că nimeni nu s-a gândit să le dea măcar un pahar cu apă.

"Obositor, ne dor tălpile. Am obosit, ne dor şalele, dar ne-a ajutat Dumnezeu şi am ajuns.

A fost o bătaie de joc! În primul rând că am stat trei ore pe loc, până să ne dea drumu pe grupuri, să mergem. Nu ne-au dat o apă.

Intrăm în Cartea Recordurilor pentru câte ore am stat aici, după 14 ore.

De miercuri de la ora 12 suntem acum, la cât e noaptea. Că a băgat autocare şi pe noi ne-au lăsat de ne-a venit rău. M-aş aşeza jos, dar nu am unde să stau.

Am o mare dezamăgire, proastă organizare. Şi-au bătut joc, pur şi simplu joc de lume.

Mă simt bine acum, că văd că suntem aproape, dar a doua oară nu aş mai repeta chestia asta. E mult de lucrat pe ceea ce priveşte organizarea, mult, mult de lucrat", au spus pelerinii.

Alţii, în schimb, şi-au găsit puterea în rugăciune

Este un moment unic, o dată în viaţă putem asista şi să ne închinăm la Catedrala Neamului, stăm şi două zile în picioare pentru asta.

Ne simţim fericiţi, ne simţim în al nouălea cer aici. Unicat suntem. Ceva ce nu se poate descrie în cuvinte.

Noi suntem cu pelerinajele, să ştiţi, suntem obişnuite şi ne şi place şi ne face foarte bine.

Până acum, peste 80 de mii de pelerini au trecut prin Sfântul Altar. Iar Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare va fi extins și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

