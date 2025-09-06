Nervi și cozi uriașe la Serviciul de Taxe și Impozite din Municipiul Galaţi, după ce mii de familii au fost notificate că nu au declarat corect numărul locuitorilor din gospodărie. Aproximativ 30.000 de persoane nu apar în evidențele fiscale ale orașului.

Primăria Galați a transmis peste 17.000 de notificări către gospodăriile unde există suspiciuni că nu ar fi fost declarat numărul real al locatarilor.

"Am constatat ca un număr de aproximativ 30.000 de persoane nu sunt declarate în evidenţele fiscale ale Municipiului Galaţi", a declarat Daniel Stadoleanu, director Taxe şi Impozite Galaţi.

"Normal trebuia să facă în mai multe etape, dar dacă aşa s-a întâmplat. Asta e, asta e conducerea, asta e Primăria", spune un bărbat.

În urma acestor notificări, sute de persoane s-au prezentat la ghișeele Direcției de Finanțe Locale. Oamenii au început să se așeze la coadă cu ore bune înainte de deschiderea birourilor, nemulțumiți de felul în care autoritățile au ales să gestioneze situația.

"Sunt persoane în vârstă de 70, 80 de ani care nu rezistă la rând. Cu tratament, trebuie să iau pacheţelul să mănânc întâi şi după să beau apă, ca să stau la rând 2 ore, 3 ore, 5 ore, eu ştiu cât durează?", spune o femeie. "Noi iniţial am vrut să depunem online, dar nu merge online", adaugă un bărbat.

Pentru cei care nu au plătit taxa de salubrizare se vor aplica și majorări de întârziere de 1% pe lună. Deși autoritățile susțin că declarațiile și plățile pot fi făcute și online sau prin poștă, în practică, mulți gălățeni sunt nevoiți să stea la coadă cu orele.

