Toată ţara petrece, iar de la o zonă la alta, sărbătoarea este diferită. În Bucovina, tradiţiile vechi se împletesc cu obiceiuri noi. Zăpadă este din belşug, turiştii au parte de surprize la tot pasul, iar mesele sunt pline de dimineaţa până seara de mâncare şi băutură.

Moş Crăciun a fost generos cu turiştii care sunt în Bucovina. Le-a făcut un dar mult aşteptat, a adus zăpadă cât să schimbe peisajul în unul de poveste.

"Am avut noroc de puţină zăpadă, e perfect. [...] Zăpadă, frig, foc în sobă şi tobă şi caltaboş" a spus un turist.

În localitatea Vama, am întâlnit şi două fetiţe: Eva, de 4 ani şi Ştefania care are 6 ani. Au fost cele mai fericite de venirea zăpezii şi au profitat de o plimbare cu sania.

"E bine, mă amuz! Am făcut cu sania şi m-am distrat!" a spus Ştefania.

Turiştii s-au bucurat de preparate tradiţionale de Crăciun

După distracţie vine şi pofta de mâncare.

"Am avut un platou cu sărmăluţe, preparate tradiţionale: şorici, slănină făcute de casă. [...] Am avut caş, brânză de burduf, brânză de vaci. Toate făcute şi frământate de noi în toamna acestui an" a spus proprietarul unei pensiuni, Alex Călinescu.

Turist: E superb, e minunat.

Reporter: Ce aţi mâncat?

Turist: Balmoş bucovinean, e ceva extraordinar. [...] Smântână de oaie, brânză de oaie, îl recomand.

La final, turiştii au încins o horă în jurul focului şi au ciocnit un pahar de vin fiert.

