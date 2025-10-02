Românii sunt mari iubitori de animale de companie. Aproape că nu există casă sau gospodărie unde să nu fie cel puţin un câine sau o pisică. Sunt multe suflete de adoptat, dar sunt şi familii care preferă animalele de rasă. Aşa a înflorit comerţul ilegal, ajuns o afacere de milioane de euro. Vânzători privaţi se dau drept crescători autorizaţi şi falsifică parafe de medici și documentele de sănătate ale animalelor pentru a face profit. Veterinarii spun că în cabinetele lor au ajuns inclusiv câini vopsiţi să pară de rasă.

Reporter: Vin cu certificate de pedigree, carnet de sănătate?

Crescător neautorizat: Nu. Viitorul proprietar decide ce vrea sa facă, dacă vrea sa îl vaccineze sau nu.

Reporter: Aveţi crescătorie autorizată... sau ceva?

Crescător neautorizat: Nu.

Reporter: Ce preţ au puiuţii?

Crescător neautorizat: 1.000 de lei.

Un preţ de patru ori mai mic decât cel al unei pisici British Shorthair de rasă pură, cumpărată de la un crescător autorizat. Pe internet însă, e greu să faci diferenţa. Mii de anunţuri se găsesc pe site-urile de vânzări.

"Din cauza preţului mic, un potenţial cumpărător neexperimentat ar fi tentat să ia de pe piaţa neagră. Costurile sunt mai mari în momentul în care cumperi un animal dintr-o felisă, dar astfel vor putea să evite probleme care pot aparea, care pot duce inclusiv la deces" a spus un crescător autorizat, Mihai Popescu.

Peste 95% din animalele de casă vândute în România provin din comerţul ilegal

Mai bine de 95% din animalele vândute în Romania nu sunt de rasă pură şi provin din comerţul ilegal, spun specialiştii.

"Se prezintă tot felul de copii, marea majoritate false ale pedigree-lor parinţilor, sau ale certificatelor de sănătate ale parinţilor, nicidecum ale animalului care se vinde. [...] Parafele medicilor veterinari se falsifică" a explicat purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Chinologice din Romania, Lucian Bagia.

Fenomenul se reflectă zilnic şi în clinicile veterinare, unde animale de pe piaţa neagră ajung epuizate şi bolnave.

"Din ce vedem în clinică, este un proces în creştere. […] Am avut inclusiv pui de Golden, teoretic cumpărat ca fiind Golden (Retriever - n.r.), care era de fapt un pui de câine normal, metis, adică un comunitar, care era vopsit, cu vopsea de păr. […] (Animalele - n.r.) sunt foarte bolnave, sunt parazitate, majoritatea au boli virale, şi devin un pericol pentru cei care le cumpără" a explicat medicul veterinar Anca Dobrica.

Cătălina a trecut printr-o situaţie similară când a cumparat un câine de pe internet, fără acte.

"Am căutat pe net Cocker (Spaniel - n.r.). […] Mi s-a zis de băiatul care mi-a dat-o pe suma modică de 200 lei, e Cocker, mi-a arătat poze. …] Cu cât creştea, parcă nu mai era Cocker" au povestit Andi şi Cătălina Constantin.

La ce riscuri se expun cumpărătorii

Animalele provenite de pe piaţa neagră pot veni cu un risc major şi pentru cei care le cumpără.

"Apare riscul de dezvoltare a zoonozelor, acele boli infecţioase care se transmit de la animale la om" a mai explicat Lucian Bagia.

Pentru a evita astfel de probleme, cumpărătorii trebuie să verifice serios vânzătorul, să caute recenzii şi să solicite documente şi acte medicale care să ateste că animalul este sănătos. Un certificat de sănătate care nu este falsificat trebuie să conţină un număr de întregistrare şi un cod unic de microcip.

