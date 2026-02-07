Inteligența artificială schimbă lumea, dar în mâini greșite poate deveni o adevărată armă. Nu tot ce vezi sau auzi este real. Mai noua metoda, accidentul, a fost upgradată. Hoții se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, modifică vocile și conving chiar pe părinți să plătească.

Infracțiunile comise în mediul online sunt sancționate la fel ca cele din spațiul fizic, iar rețelele de socializare sunt considerate, din punct de vedere legal, spațiu public. Este avertismentul transmis de Bogdan Gebaur, comisar-șef al Poliției Române, invitat în platoul Observator, unde a vorbit despre amploarea tot mai mare a fraudelor online și metodele prin care infractorii încearcă să își păcălească victimele.

"Aș începe această discuție distrugând un mit. Infracțiunea, că vorbim despre escrocherie, furt sau alte înșelătorii, se pedepsește în același mod, indiferent că e vorba despre offline sau online. Social media este considerată spațiu public", a explicat Bogdan Gebaur.

Potrivit acestuia, fenomenul fraudelor online nu este unul izolat sau local, ci are o dimensiune globală, iar autoritățile din mai multe state colaborează pentru a-l combate. Doar în prezent, anchetatorii au identificat aproximativ 70 de tipuri diferite de fraude comise în mediul online.

"Vorbim de un fenomen global, în care toate autoritățile s-au pus la o masă pentru a încerca să găsească modalități de combatere. Există puncte comune și sfaturi care se aplică tuturor", a precizat comisarul-șef.

Principalele recomandări ale poliției sunt ca oamenii să nu răspundă la mesaje, apeluri sau e-mailuri nesolicitate și să nu ofere date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu trimită bani cu ușurință.

"Sfatul rămâne același ca acum 10–20 de ani. Nu oferiți nici date, nici bani cu atâta ușurință. Așa cum avem o igienă sanitară, ar trebui să avem și o igienă și o disciplină online", a subliniat Gebaur.

În ultimii ani, metodele de înșelăciune s-au adaptat rapid la noile tehnologii. Inteligența artificială este folosită tot mai des pentru a crea imagini, videoclipuri sau voci false ale unor persoane cunoscute, în special în așa-numitele scheme de investiții.

"Am avut o problemă foarte mare cu investment scheme-urile, unde apăreau videoclipuri cu persoane foarte cunoscute care promiteau îmbogățirea peste noapte. Oamenii începeau cu sume mici, ajungeau să piardă sume mari, iar apoi erau păcăliți din nou cu promisiunea recuperării banilor", a explicat comisarul-șef.

Fraudele sunt adesea comise transfrontalier: infractorii se află într-o țară, banii sunt încasați în alta, iar ulterior sunt transferați prin criptomonede pentru a li se pierde urma. Cu toate acestea, Poliția Română are specialiști pregătiți și colaborează internațional pentru destructurarea rețelelor.

Statisticile arată o creștere a sesizărilor privind înșelăciunile în 2025 față de 2024, mai ales în mediul online. Totuși, autoritățile cred că numărul real al victimelor este mult mai mare, deoarece multe fraude pornesc de la furtul de date personale, iar victimele nici nu realizează că au fost înșelate.

"Avem nevoie ca oamenii, chiar și la cel mai mic indiciu, să ne sesizeze. Altfel, nu putem avea o imagine reală a fenomenului", a mai spus Bogdan Gebaur.

Mesajul final al poliției este unul clar: instituțiile publice sau bancare nu solicită niciodată date personale prin telefon, mesaje sau e-mailuri, iar suspiciunea este cea mai bună formă de protecție în mediul online.

