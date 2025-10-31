Crimă mascată în comuna Pantelimon, din judeţul Ilfov. O bătrână de 83 de ani ar fi fost ucisă de cea care ar fi trebuit să aibă grijă de ea. Martoră la incident ar fi fost o copilă de 12 ani.

Crima ar fi avut loc în noaptea de 16 spre 17 octombrie. Mirela, o femeie care trebuia să aibă grijă de bătrână i-ar fi pregătit pensionarei de 83 de ani o băutură cu cafea, vin, săpun si medicamente, după care a sufocat-o cu o pernă. În casă, în momentul incidentului se afla şi o copilă de 12 ani.

Şi-a recunoscut fapta

Fata i-ar fi povestit tatălui său, care era beneficiarul unui contract de uzufruct viagerm că a auzit zgomote ciudate în casă şi că ea nu crede că femeia ar fi murit de moarte naturală. Bărbatul s-a dus direct la poliţie şi a depus plângere împotriva iubitei sale.

Femeia a fost găsită în Dăbuleni, Dolj, unde sătea la nişte rude. În faţa anchetatorilor şi-a recunoscut faptele şi urmeată să fie dusă la tribunal cu propunere de arestare. Astfel, trupul bătrânei va fi deshumat pentru a se stabili cu exactitate cauza morţii. După deshumarea cadavrului, probele vor fi duse la serviciul de medicina legală.

Ce spun procurorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, a fost sesizat în ziua de 30.10.2025, prin denunțul unui bărbat din orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu privire la faptul că o persoană în vârstă de 83 de ani de sex femeiesc, pe care o avea în îngrijire ca urmare a unui contract de întreținere cu uzufruct viager, a fost ucisă de concubina denunțătorului, în noaptea de 16/17.10.2025 în locuința lor din orașul Pantelimon, județul Ilfov. Prin ordonanța din 30.10.2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

