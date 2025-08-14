Crimă șocantă la marginea Capitalei. O femeie de 76 de ani a fost găsită înjunghiată în propria locuință din localitatea Mogoșoaia. Un tânăr de 25 de ani care locuia în aceeași curte cu victima, s-a năpustit asupra femeii și i-a luat viața. După crimă, s-a făcut nevăzut, însă a fost prins în Capitală.

Tragedia a avut loc în jurul orei 20:00. Victima şi individul de 25 de ani care i-a luat viaţa locuiau în aceeaşi curte. Rudele femeii spun că aceasta era bolnavă, şi, din acest motiv, a fost nevoită să împartă spaţiul cu bărbatul.

"Femeia locuia cu chirie într-o anexă de pe această stradă din Mogoșoaia. Era singură în momentul incidentului, iar agresorul s-a năpustit din senin asupra ei, şi i-a luat viața pe loc", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

"A făcut pareză la cap, a ieşit din spital, nu avea unde să se ducă, decât la nepoata noastră, acolo, în Mogoşoaia", a mărturisit o rudă a victimei.

Nimeni nu ştie cum şi nici din ce motiv a pornit conflictul. Însă finalul a fost crunt - femeia nu a putut să se opună și a fost omorâtă cu o lovitură de cuțit.

"O femeie a fost găsită decedată în locuința din comuna Mogoșoaia, având o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului", a declarat Andreea Balaş, IPJ Ilfov.

Ca să nu fie prins, tânărul a lăsat-o pe femeie într-o baltă de sânge şi s-a făcut nevăzut. A fost, însă, găsit de poliţie câteva ore mai târziu în Sectorul 1 din Capitală.

Principalul suspect, dus în fața judecătorilor sub acuzația de omor

"După cercetările de la fața locului, bărbatul a fost adus la audieri la Poliția Buftea, iar mai apoi, în cursul zilei de astăzi, va fi dus în fața judecătorilor, sub acuzația de omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare", a spus Eduard Marin, reporter Observator.

Până la tragedie, spun anchetatorii, nu au existat alte sesizări sau plângeri. Ancheta continuă acum, iar poliţiştii încearcă să afle ce l-a determinat pe bărbat să recurgă la gestul necugetat.

