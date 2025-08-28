Crimă rezolvată după 17 ani, în Vrancea. Principalul suspect avea la activ mai multe violenţe

După 17 ani, o crimă din Vrancea pare să îşi fi găsit rezolvarea. Un bărbat, cu antecedente de violenţă, a fost pus sub acuzare pentru fapta de cum aproape 20 de ani. La momentul comiterii crimei, dosarul a fost închis pentru că nu s-a găsit cadavrul victimei. Procurorii îl cercetează acum pe suspect și pentru alte infracțiuni violente.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a precizat într-un comunicat de presă că la data de 22.09.2008 a fost sesizată dispariția victimei, de către tatăl acestuia.

„În urma sesizării a fost înregistrat un dosar penal privind moartea suspectă a numitului C.C., însă în lipsa probatoriului care să conducă la descoperirea cadavrului, în cauză s-a dispus o soluție de neîncepere a urmăririi penale. După o perioadă de 17 ani de la momentul dispariției victimei, respectiv în data de 17.07.2025, prin ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea s-a dispus infirmarea din oficiu a soluției de neîncepere a urmăririi penale, confirmată şi de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Vrancea şi s-au redeschis cercetările în vederea începerii urmăririi penale pentru comiterea infracţiunii de omor. Pe parcursul urmăririi penale, numitul C.I. din com. Cârligele, jud. Vrancea, a dobândit calitatea de suspect şi inculpat pentru infracţiunea de omor în raport de persoana vătămată С.C.”, a transmis Parchetul Vrancea, potrivit Mediafax.

Cercetat şi pentru alte violenţe

Ulterior, la acest dosar au fost reunite şi alte cauze în care erau cercetate fapte penale comise de acelaşi individ.

„În cursul lunii septembrie 2008, inculpatul C.I. l-a omorât pe numitul C.C., după care a ascuns cadavrul acestuia; În data de 18.02.2023 inculpatul C.I. l-a lovit pe numitul C.Ş. сu un сuțit în zona feţei, cauzându-i o plagă tăiată de aproximativ 8 cm cu direcţie oblică de sus în jos și spre intern, necesitând pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale; În data de 14.03.2025, inculpatul C.I. şi-a îndemnat câinele periculos, din rasa Cane Corso, care nu era ținut în lesă şi nu avea botniță, să-l muşte pe numitul M.D. în timp ce acesta trecea pe drumul public, animalul apucându-l de pantaloni. Ulterior, s-a deplasat la domiciliul numitului M.D. şi l-a amenințat cu faptul că-l va bate şi-l va omorî dacă va sesiza fapta la poliție”, a precizat Parchetul.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vrancea a emis pe numele lui un mandat de arestare pentru 30 de zile.

