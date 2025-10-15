Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA pentru divulgarea unui control ANPC

Cristian Victor Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub control judiciar.

Ofițeri DNA il escorteaza pe directorul ANPC, Cristian Popescu Piedone, la domiciliul acestuia din Bragadiru, 22 iulie 2025 - Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, el este acuzat de săvârșirea infracțiunii de "permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite".

DNA susține că, "în data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul ANPC urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului".

Scopul ar fi fost "obținerea unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor”. Mai mult, „inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea".

Ca urmare, "reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor”, iar „unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții ANPC".

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, "cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză".

DNA subliniază că "această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție".

