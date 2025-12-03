Criza din Prahova a lovit şi mai departe: în Centrala electrică de la Brazi, care produce aproape 10% din energia națională. A fost închisă din cauza lipsei de apă şi e necesară, acum, reactivarea Centralei de la Paroşeni, pentru acoperirea deficitului. În tot acest timp, autorităţile aruncă vina dintr-o parte în alta pentru criza ce a lăsat fără apă 14 localităţi. Şirul de erori care au dus la colapsul total al sistemului a început încă din luna iunie.

"Centrala de la Brazi a fost nevoită să-și suspende activitatea pentru două zile". A fost anunţul făcut de ministerul Energiei, care arată amploarea crizei din Prahova. Situaţia de acolo riscă acum să închidă şi Rafinăria Petrobrazi, instalaţie ce asigură 35% din consumul de combustibil al țării.

"Nu există o problemă în momentul de faţă. Am convocat Comandamentul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a mă asigura că vom avea apa suficientă pentru răcirea rafinăriei din Brazi, dar şi apă suficientă pentru a porni una dintre cele două turbini", a afirmat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Prefectul de Prahova împreuna cu alţi doi operatori au găsit o solutie tehnică de avarie pentru funcţionarea centralei. Astăzi va loc şedinţa Comandamentului Energetic Național pentru a găsi soluţii pe termen lung.

Cronologia haosului

Criza apei potabile din județul Prahova a început în luna iunie. În octombrie, Apele Române au decis brusc să scadă nivelul lacului de acumulare Paltinu, fără să anunțe furnizorul de apă și fără studiu de impact. Abia pe 22 octombrie, după ce lacul scăzuse semnificativ, Apele Române au informat oficial că încep lucrări majore la baraj, care se vor întinde pe 24 de luni. La sfârșitul lui noiembrie, apa rămasă a devenit neconformă. Cei de la Apele Române au recunoscut eroarea și au amânat lucrările cu 150 de zile, dar era prea târziu. În decembrie 2025, sistemul de alimentare cu apă a intrat în colaps total.

Reprezentanţii de la Apele Române dau vina însă pe cei de la Explotatare Sistem Zonal Prahova pentru situaţie. Ar fi fost anunţaţi din octombrie şi erau obligaţi să strângă apă într-un bazin de rezervă.

"Dânşii nu au putut să îl folosească pentru că au o problemă la o conductă. Dânşii reclamă că acea conductă trece printr-o proprietate privată, ceea ce nu prea stă în picioare", a spus Daniel Nicodim, prefectul judeţului Prahova.

Localităţile afectate vor primi din nou apă de la Barajul Paltinu, pentru că de azi nivelul permite iar captarea. Este însă un proces de durată. Apa ajunge la staţia de Tratare de Voila dar ca să poată fi transmisă populaţiei mai departe trebuie să stea aici trei zile pentru decantare. Ulterior, este preluată de Hidro Prahova dar mai durează încă 48 de ore până ajunge în casele oamenilor.

Ministrul Mediului cere acum demisiile directorului de la Administrația Bazinală Buzău-Ialomita de care apaţine Prahova și directorului operatorului pentru apă din Prahova.

