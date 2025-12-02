Se adânceşte criza din Prahova. De cinci zile, peste 100 de mii de oameni au rămas fără apă şi stau la cozi uriaşe pentru a primit sticle din rezerva de stat. Mai mult, stau şi în frig, pentru că centralele au intrat în avarie. Ministrul Mediului cere demiterea de urgenţă a celor responsabili de la Apele Române pentru că nu au comunicat riscurile lucrărilor de la Barajul de la Paltinu. Acolo abia azi a putut fi reluată furnizarea apei către staţia de filtrare, însă procesul durează încă 6 zile. Din acest motiv şi Centrala Electrică de la Brazi a fost oprită.

Apa este din Rezerva Naţională de stat, mai exact din cei 50 de mii de litri trimişi de Guvern în Câmpina. Oamenii pot lua câte 2 sticle de apă, iar autorităţile o distribuie în mai multe zone din oraş pentru a ajunge pentru toţi cei 30 de mii de locuitori.

"Este greu pentru că cererea este din ce in ce mai mare, oamenii au intrat într-o oarecare debandată", spune Irina Mihaela Nistor, primar.

În Câmpina, oamenii au ajuns să stea la cozi interminabile pentru apă

"Trebuie să cumpărăm mereu apă, nu mai sunt baxuri de apă. Aştept să iau apă, să o duc acasă, să vin iar. A zis 24 de ore şi ia uitaţi, că de vineri seara... şi nici nu ne-a anunţat", spun localnicii.

În cârje, o bătrână se chinuie să ajungă la rezervele de apă de la biserică. A stat o oră şi jumătate la coadă la container, dar fără succes.

"Am vrut să iau in bidoane, am stat la rând şi nu am prins. Şi iarnă şi bolnavă, asta e viaţa", spune femeia.

Criza apei i-a lăsat pe oameni şi fără căldură, după ce presiunea în conducte a scăzut. Cele două spitale din Câmpina nu mai fac internări. Oamenii stau neajutoraţi pe holuri.

"Am un bărbat muşcat de câine de ieri şi nu ne primeşte la pansament. Până luni face infecţie la picior", spune un localnic.

Ministrul a plecat de urgenţă la Prahova.

"Se asigură apă îmbuteliată pentru funcţionarea unităţii sanitare, dar toţi pacienţii vor fi redirecţionaţi către alte spitale din judeţ şi din afara judeţului", spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Din cauza lipsei apei sunt probleme şi la centrala de la Brazi, care produce 10% din consumul României. A fost oprită forţat. Ministerul Energiei a anunţat că în sistemul energetic sunt suficiente rezerve pentru a acoperi integral necesarul de consum pe timpul suspendării.

"Am convocat pentru aceasta seară comandamentul judeţean pentru situaţii de urgenţă pentru a mă asigura că vom avea apa suficientă pentru răcirea rafinăriei din Brazi, dar şi apă suficientă pentru a porni unba dintre cele două turbini", a declarat ministrul Energiei.

Localităţile afectate vor primi din nou apă de la Barajul Paltinu, pentru că de azi nivelul permite iar captarea. Este însă un proces de durată. Apa ajunge la staţia de Tratare de Voila dar ca să poată fi transmisă populaţiei mai departe trebuie să stea aici trei zile pentru decantare. Ulterior, este preluată de Hidro Prahova dar mai durează încă 48 de ore până ajunge în casele oamenilor.

Probleme au început în iunie când reprezentanţii apelor române au decis să golească Barajul Paltin după o problemă la o vană de pe fundul lacului. Nivelul scăzut şi ploile au adus o cantitate uriaşă de mâl, care nu a mai putut fi filtrat.

Ministrul Mediului cere demisii urgente

"Faptul că şi în ultimul ceas nu am fost informaţi, având multiple şedinţe, 3 zile la rând una după altă. Nu au fost comunicate aceste riscuri nici către primari, nici către prefecți, nici către consilii județene", spune Ministrul Mediului.

Apele Române dă vina însă pe reprezentaţii de la Explotatare Sistem Zonal Prahova pentru situaţie. Ar fi fost anunţaţi din octombrie şi erau obligaţi să strângă apă într-un bazin de rezervă.

"Dânşii nu au putut să îl folosească pentru că au o problemă la o conductă. Dânşii reclamă că aceea conductă trece printr-o proprietate privată, ceea ce nu prea stă în picioare", spune Daniel Nicodim, prefect Prahova.

Autorităţile estimează că abia pe 8 decembrie s-ar putea rezolva situaţia.

