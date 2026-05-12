De mai bine de doi ani, Crucea Roșie și Salvamont România se află într-un conflict privind utilizarea simbolului crucii roșii din embleme. Salvamont susține că folosește acest însemn de peste 60 de ani, în timp ce Crucea Roșie afirmă că nu poate fi utilizat liber, indiferent de vechimea organizației. Disputa vizează dreptul de folosire a unui simbol comun celor două instituții. Specialiștii avertizează că procesul pare inevitabil și ar putea dura ani întregi.

Cele două organizații care ar trebui să colaboreze par să aibă alte priorități. De peste doi ani, Crucea Roșie și Salvamont se luptă pe un simbol prezent pe ambele embleme: crucea. Prima citație primită de Salvamont România a ajuns în toamna lui 2024, din senin.

"Nu am înțeles acest demers care este început din 2024, perioadă în care am încercat să soluționăm pe orice cale, am încercat să avem convorbiri telefonice, adrese scrise. Din păcate, ce s-a întâmplat acum va rămâne o pată neagră în istoria celor două instituții", a declarat Sabin Cornoiu, președinte Salvamont.

Într-un răspuns oficial transmis Crucii Roșii, reprezentanții Salvamont susțin că folosesc această siglă de mai bine de 60 de ani. Explicația nu a fost însă suficientă pentru organizație.

"Crucea Roșie nu este un simplu semn grafic, nu este un "plus" roșu și nu este un simbol universal pe care orice entitate îl poate folosi pentru că desfășoară activități utile, nobile sau de salvare. Înțelegem atașamentul față de un simbol instituțional. Dar vechimea unei practici nu poate înlocui analiza legalității ei", se arată în comunicatul Crucea Roşie.

Specialiștii spun că disputa s-ar putea întinde pe termen lung. Asta pentru că simbolul crucii roșii apare în numeroase situații și pe multe alte embleme. Inclusiv pe sticlele de spirt medicinal sau...

"Inclusiv pe steagul Elveţiei, chiar dacă prezintă anumite particularități. E de observat că include un ansamblu grafic mult mai complex decât crucea roșie pe fundal alb, practic vorbim de un triunghi, despre munte cer și text. Întrebarea pe care instanța trebuie să o clarifice este dacă publicul larg poate confunda această sigla cu emblema Crucii Roșii", explică Daniela Manolache, avocat.

Conducerea Salvamont România ia în calcul și o variantă de rezervă, în cazul în care nu va ajunge la un acord cu Crucea Roșie. Mai exact, realizarea unei noi sigle pentru Salvamont, cu ajutorul unui grafician.

