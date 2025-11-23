Pe 7 decembrie 2025 sunt organizate alegeri pentru Primăria Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară. Pentru a putea vota sunt necesare o serie documente.

- Cu ce acte poţi vota la alegerile din 7 decembrie - Shutterstock

Pentru ca votul tău să fie înregistrat, trebuie mai întâi să prezinţi o serie de documente în secţia de votare înainte de a primi buletinul de vot şi ştampila. Românii care au împlinit 18 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în România, îşi pot exercita dreptul la vot. De asemenea, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene pot vota în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români dacă au reşedinţa sau domiciliul în România.

Cum se votează cu paşaportul sau viza de flotant

Pentru alegerile de la Primăria Capitalei se aplică reguli clare. O persoană care are domiciliul sau reşedinţa în Bucureşti nu poate vota decât la secţiile de votate din sectorul în care au domiciliul sau reşedinţa. Se poate vota şi cu paşaportul, dar trebuie ţinut cont că dacă nu figurezi pe lista arondată secţiei tale sau nu te poţi deplasa la secţia de votare corespunzătoare adresei trecute pe act, s-ar putea să-ţi fie refuzat votul. Paşaportul poate fi folosit de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care vor să voteze în ţară.

Articolul continuă după reclamă

Votul cu viza de flotant are şi are alte caracteristici şi reguli. Poţi vota doar la secţiile arondate zonei în care ai viza de flotant. Acest document nu îţi permite să votezi în orice sector sau judeţ te-ai afla, ci doar în cel trecut pe act.

Bineîneţeles, nu mai trebuie spus, actul de identitate cu care te prezinţi la vot trebuie să fie unul valabil, iar datele înscrise pe act trebuie să corespundă zonei/secţiei de votare în care ai mers pentru a vota.

Calendarul alegerilor locale din București 2025

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial, calendarul acțiunilor electorale pentru scrutinul din Capitală. Hotărârea a intrat în vigoare pe 2 noiembrie. Potrivit documentului, perioada de depunere a candidaturilor a început pe 12 noiembrie și se încheie pe 17 noiembrie, iar campania electorală se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie, urmând ca votul să aibă loc pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

11 noiembrie - desemnarea președintelui și a locțiitorului Biroului Electoral al Municipiului București

12 noiembrie - începerea depunerii candidaturilor

16 noiembrie - termenul limită pentru înregistrarea alianțelor electorale

17 noiembrie - încheierea depunerii candidaturilor

22 noiembrie - debutul campaniei electorale

24 noiembrie - tragerea la sorți pentru ordinea pe buletinul de vot

2 decembrie - tipărirea buletinelor de vot

6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale

7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00 - ziua votului

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi căzut vreodată în plasa escrocilor cu oferte false de vacanţe sau cunoaşteţi pe cineva? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰