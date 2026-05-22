După Palatul Regal din Mamaia, încă o filă importantă din istoria litoralului se degradează sub ochii localnicilor şi turiştilor. "Cuibul Reginei", locul de unde Regina Elisabeta admira marea, încă așteaptă restaurarea promisă. Pavilionul de pe dig, situat chiar în faţa farului şi înconjurat de Marea Neagră, este practic încă o oportunitate ratată de a atrage turiștii dornici să cunoască poveștile Constanței.

Pe vremuri, o minune arhitecturală şi colțul de suflet al Reginei Elisabeta, astăzi o ruină. "Cuibul Reginei" pare mai degrabă Cuibul Pescărușilor, singurii care îl mai vizitează. Pereții sunt crăpați şi plini de mucegai, iar ornamentele coloanelor, distruse. Balustradele și-au pierdut și ele de mult culoarea. Pavilionul Regal, aşa cum era numit iniţial, a fost ridicat în 1910, ca dar din partea soţului său, Regele Carol I.

"În urmă cu mai bine de un secol, de pe această terasă, Regina Elisabeta admiră marea şi, potrivit legendelor locului, flutura o batistă către vapoarele din port. Astăzi, același loc cu istorie regală se luptă să supravietuiască", explică Cristina Niță, reporter Observator.

"Găsea marea ca o sursă de inspiraţie pentru poeziile ei. Ori de câte ori venea şi şedea la Constanţa, Elisabeta României strângea în jurul ei toată elita culturală a Constanţei. De obicei venea în octombrie, septembrie la Constanţa pentru a călări şi pleca cu caii la Mamaia", explică Delia Cornea - manager MINA Constanța.

Poveştile vremii spun că locul a fost vizitat inclusiv de membri ai familiei imperiale ruse. Mai târziu, imobilul a găzduit Muzeul Portului Constanța, însă astăzi porțile lui sunt închise. Iar restaurarea încă se lasă aşteptată.

Există un contract pentru proiectare, însă procedura este blocată de obținerea unor avize. Între timp, ghizii de turism spun că obiectivul este o mare pierdere pentru oraş, mai ales acum, când tot mai multe nave de croazieră ajung în port.

"A avut o soartă mai chinuită această clădire, a mai fost şi un incendiu în perioada Reginei Maria, ea l-a renovat în 1926, Maria nu a stat niciodată acolo. Mai este doar jumătate din originalul clădirii dar tot ar fi fost o perspectivă foarte bună, mai ales că vara avem acel autobuz supraetajat pentru turişti, care ajunge până acolo. Avem şi portul turistic de pasageri, câteodată mai există şi aceste nave şi Farul Carol", explică Diana Slav, ghid de turism.

Deocamdată nu există un termen clar pentru începerea lucrărilor. Cert este că, pentru Cuibul Reginei, timpul este acum cel mai mare duşman.

Cristina Niță

