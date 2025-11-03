Ne izbim de scumpiri nu doar la pompă, ci şi în pieţe şi supermarketuri. În prag de iarnă, legumele costă tot mai mult şi, pe deasupra, nici nu sunt ale noastre. Pentru că până şi ultima recoltă din acest sezon pleacă la export, în timp ce magazinele de la noi sunt deja pline de legume din afară. Importăm 60% din legume, după ce producem doar 40%. Asta într-o ţară care, cel puţin pe hârtie, are un potenţial agricol uriaş.

La Matca, cel mai mare bazin legumicol din ţară, se culeg acum ultimele roade din acest sezon. Cine n-a apucat să pună murături din castraveţi româneşti mai are o şansă înainte ca legumele să ajungă în farfuriile străinilor. Pentru că, după ce că producem puţin, ultima recoltă pleacă tot la export.

"Ultimele legume pleacă atât în ţară, cu toate că mai puţin. Majoritatea pleacă spre export, în Polonia în primul rând. În marketuri se aduce deja din Turcia pentru că e cererea foarte mare, consumatorul doreşte şi noi deja nu mai putem produce foarte mult, fiind final şi foarte frig", a declarat Orlando, producător de castraveţi.

Aducem legume din Turcia şi Polonia

Articolul continuă după reclamă

Un solar de 2.000 mp care arată ca în mijlocul verii, doar ca suntem la final de sezon în noiembrie, plin cu vinete. E ultima recoltă practic şi pentru aceste legume.

Anul trecut, România a produs 2 milioane de tone de legume, cu 10% mai puţin faţă de 2023. De aici şi dependenţa de importuri care ajung la 60%. O cantitate care s-a dublat în ultimul deceniu şi a ajuns la 750 de milioane de euro. Cele mai multe legume vin din Turcia şi Polonia.

"Acum pe ultima sută de metri mai avem de făcut curăţenie 3-4 tone speram să fie ultima recoltă. Vânata din Matca pleacă cu 4 lei şi ajunge pe masa consumatorului cu 7-10 lei", a declarat Eduard Dragomir, producător.

În pieţe, rar mai vezi câte o etichetă pe care să scrie România.

"Nu avem mere, nu avem castraveţi pentru noi, n-avem fructele noastre româneşti, toate sunt de import". "Nu mai sunt româneşti, sunt aduse din străinătate şi preţurile sunt foarte mari în piaţă.

8 lei castraveţii, vinetele nici nu mă pot apropia", spun oamenii.

În supermarketuri, preţurile urcă şi mai mult. Iar pe rafturi putem contura uşor o hartă. Vinete de Spania, castraveţi de Grecia şi roşii de Turcia. Pentru că le-a trecut sezonul, tomatele se vând acum şi cu 30 de lei kilogramul. Preţul nu include însă şi gustul autentic al roşiilor de odinioară.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰