"Producătorul local" a devenit agent de marketing în marile magazine. Şi asta pentru că tot mai mulţi români caută la raft produse autohtone, fie că e vorba de legume sau carne. Aşa că după ani în care abia le au dat un colţ în magazine, acum retailerii acordă spaţii mari alimentelor de la noi din ţară.

Producătorii români s-au adaptat cerinţelor pieţei. Dacă înainte găseam în supermarket doar legume de import curate, acum şi cele de la noi arată la fel.

"Le recoltăm, le aducem în hală, trebuie verificate. Avem foarte mult de muncă aici. A trebuit să investim în hale de depozitare, plus linii de ambalare, linii de spălare. Investiţia noastră e foarte mare. Şi ne bazăm foarte mult pe supermarketuri ca să putem să rezistăm în acest an", a declarat Cristiana Ivanov, reprezentant fermă legume.

La rândul lor şi supermarketurile se bazează tot mai mult pe producătorii români pentru a-şi atrage clienţii şi pentru a-i fideliza. Au început să lucreze cu tot mai mulţi fermieri de la noi. Şi tot cresc cantitatea de produse de la un an la altul.

"În cadrul legumelor şi fructelor, avem o colaborare cu aproape 600 de fermieri ultralocali, care livrează pe un areal de 500 de km în jurul locului de producţie", susţine Radu Gherman, director achiziţii produse proaspete retailer.

"În sezon, ajungem la un procent de 80% de legume şi fructe din România. Şi ne dorim să creştem, atâta timp cât există cantitate şi calitatea necesară. Ajută producătorii locali pe tot parcursul procesului de listare", a precizat Loredana Samiolă, PR Manger retailer.

Producătorul român a devenit acum agent de marketing pentru magazine.

"În supermarketuri, produsele româneşti sunt ţinute pe rafturi separate şi sunt etichetate diferit, au tricolorul. În plus sunt, sunt însoţite de mesaje care să-i determine pe clienţi să cumpere: legume şi fructe fresh, de la noi de acasă", a transmis reporterul Observator Mădălina Chiţac.

"Cu menţiunea origine România. Pentru produsele ultralocale avem un kit deosebit. De exemplu, de la noi din Bacău, de la noi din Iaşi, astfel încât clientul să identifice foarte clar produsele din zona în care el locuieşte", a mai spus Radu Gherman, director achiziţii produse proaspete retailer.

"Printre principalele atribute care ajută categoria de legume-fructe e acest claim de articol bio-organic sau produs în România", susţine Victor Bădescu, senior retail manager companie de cercetare.

Legumele şi fructele reprezintă 9% din bugetul de consum al românilor. Totuși, oferta locală nu poate acoperi cererea. România încă aduce din afară aproximativ 60% din legume.

