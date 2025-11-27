Deşi a fost un an cu recoltă bogată, legumitorii din Buzău au ajuns în pragul disperării. Aruncă tone de ceapă, renunţă la culesul verzei şi preferă să are direct terenurile. Şi asta pentru că le lipsesc clienţii. Oamenii dau vina pe importurile masive din Ucraina, Republica Moldova, dar şi alte țări, care au umplut rafturile marilor magazine.

La marginea grădinilor din Mărăcineni se adună tone de ceapă, iar fermierii aşteaptă cumpărători care nu mai apar, iar producția ajunge zilnic la groapa de gunoi.

"Nu prea au fost cumpărători. De aici o ia ieftină, acolo la vânzare ei o pun mai scumpă şi omul nu cumpără. Dacă nu ai cumpărători, stai cu marfa şi se strică şi o arunci încolo", susţine un cultivator.

Mai mulți cultivatori s-au unit într-o cooperativă pentru a furniza ceapă marilor supermarketuri, însă discuțiile s-au încheiat fără rezultat.

"Noi, ca și cooperativă, am contactat marile lanțuri încercând să vindem prin rețeaua lor. Nu ne-au băgat însă în seamă și nu ne-au contactat deoarece nu avem hală de depozitare, iar unele marketuri ne-au zis că au deja distribuitori care de fapt cumpără de la noi şi distribuie la ei", a declarat Marian Şolcă, fermier.

"Deja a început să încolțească, cu timpul e normal, nefiind stropită cu absolut nimic ca să-i stopeze germinația, pleacă în vegetație, deja e foarte târziu. În niciun an nu am întârziat cu vânzarea ei", a spus Ionuţ Anton, legumicultor.

Situația este la fel și în cazul verzei de Buzău. Hectare întregi au rămas nerecoltate, iar mulți legumicultori au intrat direct cu plugul peste culturile de pe câmp.

Kilogramul de varză a ajuns la doar 80 de bani la poarta grădinarilor, dar chiar și așa nu o cumpără nimeni. Costurile recoltării ar fi mai mare decât prețul obținut după vânzare.

"Nu avem ce să-i facem. A fost marfă multă și nu s-a vândut. Ce am tăiat pentru noi de am pus la butoaie și cam atât. Restul, o îngropăm, îngrășământ. Dacă e să o dam en-gros, 20-30 de bani. Nu se merită", a spus şi Cătălin Jugănaru, legumicultor.

În marile magazine, ceapa provine în mare parte din import. Olanda, Austria, Germania, dar și Turcia, Egipt sau Ucraina sunt principalii furnizori. Și la varză, o cantitate tot mai mare vine în special din Turcia sau Polonia.

