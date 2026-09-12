Cum a ajuns tiramisu să coste în Constanța cât într-un restaurant Michelin din Italia

Prețurile din unele restaurante de pe litoral au ajuns să fie comparabile cu cele din localuri italiene recomandate de Ghidul Michelin. În Constanța, un tiramisu poate costa aproape cât același desert servit într-un restaurant din Italia cu o tradiție de peste un secol.

La un local din oraş, o porție de tiramisu, de 200 de grame, costă 42 de lei. Desertul este preparat cu pișcoturi, cafea, cacao, ou, frișcă, Amaretto, mascarpone și vanilie.

În Constanţa, ca în Italia

Comparabil, la Hostaria Viola, un restaurant din Castiglione delle Stiviere, în apropierea lacului Garda, tiramisu făcut în casă este vândut cu 8 euro, adică tot 42 de lei.

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Practic, pentru acelaşi desert, un client din Constanța plătește aceeași sumă ca într-un restaurant italian recomandat de unul dintre cele mai cunoscute ghiduri gastronomice din lume, Ghidul Michelin şi care are o tradiţie de 117 ani, scrie Constanţa 100.

Hostaria Viola a fost înființat în anul 1909 de Carlo Viola și Santa Besacchi, într-un cătun din apropierea localității Castel Goffredo. În 1979, afacerea s-a mutat la Castiglione delle Stiviere, iar în prezent este administrată de a patra generație a familiei. Bucătăria localului păstrează tradițiile gastronomice din zona Mantova și pune accent pe produsele specifice regiunii.