Aseară, nostalgicii s-au adunat pentru un eveniment cum rar se mai vede: o petrecere tematică, dedicată fanilor telenovelelor. Participanţii au transformat ringul de dans într-o veritabilă scenă latino plină de pasiune, muzică și emoție. Nu a fost o petrecere simplă, ci o reîntoarcere emoționantă în anii în care iubirile imposibile faceau parte din viaţa de zi cu zi. Fie că au venit alături de prieteni sau în cuplu, toţi au trăit pentru câteva ore magia serialor care odinioară îi țineau lipiți de televizor.

Petrecerea telenovelelor de altădată a fost despre amintiri și emoții. De la cele mai pasionale povești de dragoste până la personajele faimoase care i-au făcut pe fani să învețe spaniola, seara a readus magia serialelor într-un mod spectaculos.

Nostalgicii au dansat până dimineața și au fredonat, vers cu vers, melodiile care i-au marcat în adolescență, dar și cele mai populare hituri latino ale momentului.

"Tematica ne-a atras în primul rând, este chiar mai frumos decât ne aşteptam", spune un bărbat.

Articolul continuă după reclamă

"În România, spaniola s-a învâţat din telenovele, ne uitam cu mama, cu bunica, încercam să ne terminăm temele cât mai repede pentru că începea telenovela preferată. Aşa că am redat toata această bucurie şi nostalgie într-o petrecere", spune Maria Andreea Vârlan Bărbulescu, fondator eveniment.

Fiecare detaliu a fost gândit pentru a transpune atmosfera serialelor spaniole: de la decorul special până la scenele proiectate cu cele mai iubite personaje, participanţii s-au simţit pentru câteva ore ca într-o poveste de dragoste, direct scoase din platourile de filmare. Telenovelele nu mai sunt doar pe micile ecrane, ci au devenit tematică de petrecere! Un eveniment unic reunește iubitorii dramelor latino-americane într-un concept inedit: o petrecere cu tematică, unde muzica de dragoste, costumele inspirate și atmosfera pasională creează un spectacol memorabil.

"Muzica e preferata mea, sunt mai latino aşa", spune o tânără.

Pentru mulți, seara a fost o călătorie emoționantă în trecut, în vremurile în care telenovela era evenimentul serii, iar personajele preferate parcă făceau parte din familie.

"Îţi aduce aşa aminte de copilărie, de perioada când veneai acasă de la scoală şi de uitai la telenovele"

"Mă simt foarte bine, sunt în mediul meu, am crescut cu telenovelele, le ştiu pe toate", spun tinerele.

Alţii au ales să vină în cuplu, pentru a se bucura împreună de o seară diferită. A fost o ocazie perfectă să retrăiască amintiri comune, să danseze și să se bucure de o atmosferă inedită.

"La prima ediţie pentru că ea a lipsit am venit cu băieţii şi de atunci au zis că pot să merg singur, că nu mai vin cu mine", spune un tânăr.

Evenimentul se organizează de câteva ori pe an, în mai multe locaţii, pentru ca toţi fanii înfocaţi să aibă ocazia să retrăiască clipe speciale din copilărie şi adolescenţă, în care un singur lucru era clar: poveștile de dragoste nu se termină niciodată.

Alexia Bucur Like

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰