Cum a rămas o tânără din Hunedoara fără portofelul cu 22.000 de lei. Cine este hoţul

O femeie de 25 de ani din Hunedoara a rămas fără portofelul care conținea 22.000 de lei. Ea l-a uitat pe o bancă de pe bulevardul Dacia.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 12:47
portofel cu bani Cum a rămas o tânără din Hunedoara fără portofelul cu 22.000 de lei - Shutterstock

Incidentul s-a petrecut pe 5 septembrie, când tânăra și-a lăsat portofelul nesupravegheat. Un bărbat necunoscut l-a luat și a plecat cu el.

Femeia a sesizat poliția abia pe 8 septembrie, la ora 13:10, cu trei zile întârziere. În portofel se aflau, pe lângă suma de bani, și documente personale și un card bancar.

Polițiștii au reușit să îl identifice pe hoț - un bărbat de 53 de ani fără domiciliu stabil. Acesta a fost dus la secție pentru audieri. Autoritățile au recuperat aproximativ 80% din prejudiciu.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de furt, iar dosarul penal rămâne deschis.

Recomandările poliţiştilor

Polițiștii fac câteva recomandări pentru evitarea unor astfel de situații: să nu lase bunuri de valoare nesupravegheate în spații publice, să păstreze portofelul în locuri sigure și să evite transportarea unor sume mari de bani în numerar.

În cazul unor incidente similare, autoritățile recomandă sesizarea imediată a poliției, nu cu întârziere de mai multe zile.

