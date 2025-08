S-a înscris, a plătit, și-a făcut orele de condus. Totul părea în regulă, până într-o zi, când şcoala de şoferi pur şi simplu a dispărut, chiar înainte să dea examenul final. Fără vreun mesaj, fără vreo explicație. Thai a rămas cu banii daţi şi fără carnet de conducere.

Nu a mai putut lua legătura cu niciun reprezentant al şcolii. "Am încercat să dau mesaj, să sun, doar ca nu m-a sunat nimeni şi nu mi-a răspuns nici la mesaj. Ultima oară când mi-au dat bonul să plătesc pentru examen şi maşină, mi-a pus suma greşită şi mi-a zis că nu are nimic. Am plătit cash pentru că nu le merge POS-ul din februarie", a declarat Thai.

Pentru a da examenul, elevii trebuie să se transfere la o altă şcoală

Foştii elevi ai şcolii spun că, la suprafață, lucrurile păreau în regulă. Dar recunosc că unele detalii ridicau semne de întrebare. "O singură chestie care mi s-a părut dubioasă a fost cea cu centrul medical, unde urma să mi se facă examinarea dacă sunt apt sau nu pentru condus. Ne-a spus că noi lucrăm doar cu un singur centru de examinare", spune Cristian Tabaroiu, fost elev.

Chiar și pe hârtie, firma ridica semne de întrebare. Datele financiare dau de gol o situaţie instabilă: în 2024, compania avea un singur angajat, pierderi de peste 41.000 de lei și o rată de promovare de doar 21%. Pentru a da examenul, clienţii trebuie să se transfere acum la o altă şcoală. "Ne transmit nouă o solicitare prin care vor să fie deblocaţi de la şcoala asta, noi îi deblocăm şi ei continuă pregătirea cu echivalarea orelor în cealaltă parte", a explicat un reprezentant al ARR (Autoritatea Rutieră Română). Deținătorii firmei par să fi făcut din astfel de practici o obișnuință. Aceiași proprietari ar fi avut, de asemenea, o grădiniță și o cafenea, care s-au închis la fel de brusc. Pentru a evita astfel de probleme, putem verifica firmele cu care colaborăm pe site-ul Registrului Comerțului sau pe portalul guvernamental data.gov.ro. De asemenea, Autoritatea Rutieră Română publică și actualizează lista școlilor de şoferi autorizate.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Aţi fi de acord cu o dublare a impozitului pe locuinţă, dacă banii ar fi folosiţi eficient? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰