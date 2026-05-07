Într-o lume în care idealul de frumuseţe este dat de algoritm, tot mai multe femei, majoritatea tinere, se transformă radical cu ajutorul intervenţiilor estetice. Problema nu sunt procedurile în sine, ci faptul că multe ajung astfel să-şi piardă identitatea, să nu se mai recunoască, ci mai degrabă se încadrează într-un tipar.

Teodora Tompea: Cum ar trebui să ne raportăm la o procedură estetică astfel încât să nu distrugem ceea ce avem deja?

Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician: Procedurile estetice sunt diferite de chirurgia reconstructivă. Vorbim, în primul rând, despre mici îmbunătățiri ale propriei imagini. Ne uităm în oglindă, ne place de noi așa cum suntem, însă odată cu trecerea timpului apar și efectele îmbătrânirii, iar atunci vrem să ajutăm calitatea pielii, luminozitatea sau tonusul. Sunt mici ameliorări care ne păstrează în propria noastră frumusețe. Spunem mereu că frumusețea stă în ochii privitorului. Dacă ne iubim și ne acceptăm așa cum suntem, atunci putem aborda chirurgia estetică într-un mod echilibrat și putem avea rezultate naturale, în care să rămânem noi înșine, doar într-o variantă puțin îmbunătățită.

Teodora Tompea: Există, totuși, proceduri despre care vorbeam și mai devreme, influențate de anumite trenduri venite din social media sau din SUA. Sunt intervenții care nu se potrivesc oricui? Mă refer la injectări, volume exagerate...

Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician: Sigur că da. Când vorbim despre rezultate nenaturale, de multe ori ne referim la volume exagerate — buze foarte mari, pomeți supradimensionați sau alte intervenții care nu se potrivesc oricui. A păstra proporționalitatea înseamnă să nu folosim ceva care nu ți se potrivește. Este ca în cazul hainelor: dacă porți mărimea 38 la pantofi, nu vei fi mai frumoasă dacă alegi 40. La fel este și în estetică. Trebuie să menținem proporțiile, să îmbunătățim discret, nu să depășim ceea ce ne definește și ne face unici.

Teodora Tompea: Cum arată o intervenție reușită? Ce înseamnă, de fapt, un rezultat bun?

Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician: Un rezultat reușit înseamnă, în primul rând, o pacientă mulțumită și mai confortabilă cu propria imagine. Pacienta vine să se simtă mai bine, iar această satisfacție se transmite și medicului. Totul ține foarte mult de relația dintre medic și pacient — o relație bazată pe sinceritate, comunicare și limite asumate corect. Este important să nu promitem mai mult decât putem realiza și să explicăm foarte clar ce se poate și ce nu se poate obține. Problemele apar atunci când încercăm să transformăm complet un chip. Acolo vorbim deja despre distrugerea armoniei țesuturilor, vindecări dificile și pierderea identității. În acel moment, pacienta nu se mai regăsește în propria imagine și apare nemulțumirea.

Teodora Tompea: Un mesaj pentru doamnele și domnișoarele care ne urmăresc acum. Trăim într-o perioadă în care social media pune multă presiune pe imagine și multe femei ajung să se compare constant cu ceea ce văd online. Ce le-ați spune celor care se uită în oglindă și nu mai sunt împăcate cu felul în care arată?

Mihaela Dăncăescu, chirurg plastician: Dacă vorbim despre semnele îmbătrânirii sau mici nemulțumiri estetice, chirurgia estetică poate ajuta. Însă dacă problema ține de identitate și de felul în care o persoană se percepe pe sine, atunci chirurgia estetică nu poate rezolva totul. Există persoane care se uită în oglindă și nu mai reușesc să vadă ceva bun la ele. În astfel de situații este nevoie de o abordare interdisciplinară și, uneori, de sprijin psihologic pentru recăpătarea încrederii în sine. Intervențiile estetice pot îmbunătăți anumite lucruri, dar nu ar trebui să schimbe cine suntem.

Teodora Tompea: Încrederea, atât în medic, cât și în propria persoană, nu ar trebui să lipsească niciodată. Chiar dacă fiecare femeie are, la un moment dat, mici nemulțumiri atunci când se uită în oglindă, important este ca echilibrul și asumarea propriei identități să rămână mai puternice decât presiunea perfecțiunii din online.

