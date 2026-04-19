Video Cum arată un antrenament al cercetaşilor militari, structură de elită a Forțelor Terestre Române

Cercetașii militari ai uneia din structurile de elită din Armata Română se pregătesc intens, în această perioadă, în zonele împădurite din apropierea Brașovului. Gata să se adapteze în orice situație, cercetașii și-au perfecționat capacitatea de a trece neobservați în teren, precum și tacticile necesare pentru a face față oricăror condiții, mai ales în situații de criză, când se pot afla în spatele liniilor inamice.

de Claudiu Loghin

la 19.04.2026 , 08:34

O astfel de situaţie poate să se întâmple, ca şi acum, în timpul culegerii de informații din teritoriul ostil. O grupă de cercetaşi militari a fost surprinsă de focul inamic într-o lizieră de pădure. În astfel de situaţii, două ar fi variantele tactice: fie cei care trag sunt învăluiți și nimiciți, fie cercetașii se acoperă reciproc cu foc în timpul retragerii.

"Suntem într-o zonă muntoasă, împădurită, de la marginea Braşovului şi aceasta este activitatea de pregătire a cercetaşilor Brigăzii de Munte „Vânătorii de Munte“. Grupul de cercetare tocmai a fost surprins într-o ambuscadă şi acum militarii îşi adaptează practica pentru a scăpa din această situaţie periculoasă", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.

Cercetașii militari sunt, practic, ochii care culeg informații despre inamici, însă pentru acest lucru, trebuie să se poată camufla fără cusur și să poată supraviețui timp îndelungat în medii ostile.

"Pregătirile astea se desfăşoară pe orice perioadă, indiferent că plouă, indiferent că ninge, noi suntem în teren și ne desfășurăm misiunile conform planurilor noastre de instruire", explică un sergent major al cercetaşilor.

"Noi cercetașii ne adaptăm echipamentul și armamentul în funcție de misiunea pe care o primim. Asta înseamna că noi vom căuta întotdeauna să fim cât mai greu de văzut și să ne mișcăm cât mai repede. La urma urmei vrem ca atunci când vine inimicul peste noi să nu mai fim acolo, să fim de mult plecați", explică un fruntaş.

Aceştia luptă în grupuri mici, iar de multe ori nu pot primi sprijin extern, astfel mereu trebuie să se poată amesteca credibil printre oamenii obișnuiți sau să fie perfect camuflați.

Compania 206 Cercetare face parte din Brigada II Vânători de Munte, una dintre structurile de elită ale Forțelor Terestre Române.

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

