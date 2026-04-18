S-au întors urşii în oraşele de la munte. Caută hrană şi nimic nu pare să îi mai sperie. Nici măcar zgomotele puternice sau intervenţia localnicilor. În Predeal, unde Şeful Salvamont a fost mutilat pe viaţă anul trecut, oamenii sunt disperaţi. Senatul a propus dublarea cotei de vânătoare, însă proiectul încă se află pe masa comisiilor de specialitate.

La lăsarea întunericului, ursoaica şi cei trei pui ai ei coboară în oraş, să caute hrană. Odată cu vizitele nocturne ale animalelor, creşte disperarea localnicilor.

"Suntem în nord-estul staţiunii Predeal din judeţul Braşov. În zona aceasta sunt multe vile, case de vacanţă şi chiar blocuri. Aici a fost văzută ursoaica cu cei trei pui, mergând spre o zonă unde sunt tomberoane de gunoi. Oamenii se tem foarte tare, pentru că, spun ei, acest lucru se întâmplă aproape seară de seară", relatează Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Au crescut de mici pe lângă ursoaică, vin noaptea şi îi învaţă, iar ei când cresc nu mai caută mâncare în pădure", explică un localnic.

Un panou mâncat de timp îi atenţionează pe oameni că zona este frecventată de animale sălbatice. Dar cam atât. Localnicii nu mai au nevoie de avertismente. Ştiu asta - se confruntă an de an cu aceeaşi situaţie. Şi tot an de an cer măsuri.

"Ursoaica, mai ales, e cu puii, poate că are impresia că vrei să o ataci. Este un pericol foarte mare, mai ales pentru copii", explică un tânăr.

Tragedii în stațiune

În staţiune, am avut loc şi adevărate tragedii. Şeful Salvamont Predeal a rămas cu sechele pe viaţă după ce a fost atacat pe stradă de o ursoaică, în urmă cu un an. Mai avea doar 300 de metri până acasă. Ar fi făcut infarct, iar asta, de fapt, i-ar fi salvat viaţa, pentru că a rămas nemişcat în faţa animalului.

"Ursul a venit pe aici şi a coborât pe aici, pe această potecă, după zid! El a încercat să facă zgomot, să se facă auzit şi să se simtă prezenţa lui, dar fiind luat prin învăluire de pe acel zid...nu mai ai ce să faci", explică Adina Marin, fiica bărbatului.

Senatul a adoptat dublarea cotei de recoltare la 859 de exemplare. Proiectul așteaptă raportul comisiilor de specialitate și apoi votul din Camera Deputaților, ca for decizional.

Până atunci, un alt tânăr din Bistriţa-Năsăud şi-a văzut moartea cu ochii. A fost urmărit de un urs între două localităţi, şi, ca să scape, şi-a abandonat treptat din lucruri. A fost salvat într-un final de un echipaj de jandarmi.

