Cum au fost păcăliţi zeci de fani să cumpere bilete la un concert fantomă cu Boney M la Cluj

Atenţie la ofertele care sună prea bine în mediul online. Fanii Boney M şi Bad Boys Blue din Cluj-Napoca au plătit pentru un concert care s-a dovedit a fi un eveniment fantomă. Concertul ar fi trebuit să aibă loc peste trei zile şi a fost promovat intens pe reţelele de socializare.

Evenimentul intitulat European Jingles a fost anunţat că va avea loc pe 27 februarie la un resort din Cluj-Napoca. Organizatorii au scos la vânzare biletele pe o cunoscută platformă specializată la prețuri între 120 și 280 de lei.

La show-ul retro, conform afișului, ar fi urmat să participe, printre alții Boney M și Bad Boys Blue. Totul părea în regulă numai că zilele trecute, reprezentanții resortului unde a fost anunțat evenimentul, au anunțat că ei nu găzduiesc un astfel de concert, iar sala nu a fost rezervată.

Totuși spun că li s-a solicitat la un moment dat o ofertă pentru acest eveniment, însă discuția s-a încheiat tot atunci, fără a fi semnat un contract sau o înțelegere. Între timp, pe platforma de bilete, vânzarea a fost suspendată, dar oamenii nu știu cum și dacă își vor putea recupera banii.

Articolul continuă după reclamă

La postarea cu evenimentul au apărut comentarii de la persoane care ar fi cumpărat în trecut bilete pentru acest spectacol și pentru alte orașe, dar nici acolo concertul nu a mai avut loc, iar ei au rămas cu paguba.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰