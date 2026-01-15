Cea mai mare Sala Polivalentă din România interzice concertele de manele: "E o instituţie de cultură"

Sala Polivalentă din Cluj Napoca nu va găzdui în 2026 niciun concert de manele, spun administratorii locaţiei. Aceştia argumentează că Sala Polivalentă este un simbol al oraşului şi că e nevoie ca ea să găzduiască doar evenimente de calitate.

Prima mare locaţie de evenimente din România care interzice concertele de manele: "E o instituţie de cultură"

Conducerea Sălii Polivalente din Cluj-Napoca — cunoscută şi ca BT Arena — a luat o decizie importantă pentru programul cultural al anului 2026: manelele nu vor mai face parte din calendarul de evenimente al sălii. Această hotărâre marchează un punct de cotitură în modul în care una dintre cele mai importante locații de evenimente din țară își planifică oferta pentru public, potrivit declarațiilor făcute de directorul instituției pentru presa locală.

Motivele conducerii BT Arena

Potrivit directorului Sălii Polivalente din Cluj, Ionuț Rusu, decizia de a exclude concertele de manele nu este una luată la întâmplare. Rusu a explicat că instituția își dorește să se mențină fidelă statutului său de instituție de cultură și sport, oferind evenimente de natură artistică și sportivă care să susțină imaginea orașului și să reflecte profilul cultural promovat de Cluj-Napoca.

Directorul a subliniat într-un interviu că, deși până acum nu au existat concerte de manele în programul arenei și nu există planuri concrete pentru astfel de evenimente, această decizie vine ca o confirmare oficială a orientării culturale a sălii. El a spus că se urmărește atragerea de producții considerate compatibile cu aşteptările publicului larg şi cu reputaţia orașului ca destinație importantă pentru evenimente de anvergură.

"Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice", a declarat Rusu, citat de Monitorul de Cluj.

Strategia culturală și imaginea orașului

Decizia este prezentată ca parte dintr-o strategie mai largă de selecție a evenimentelor. Se dorește ca Polivalenta din Cluj să devină sinonimă cu evenimente culturale și sportive de nivel înalt, care să aducă un plus de imagine orașului. În acest sens, conducerea consideră că genurile de muzică și tipurile de spectacole incluse în program trebuie să reflecte aceste standarde.

Această măsură a stârnit deja reacții și discuții în rândul internauţilor, unii comentatori considerând că astfel de decizii pot fi percepute ca restrictive pentru diversitatea culturală.

Polivalenta din Cluj, centru major de evenimente

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a fost gazda a peste 1.200 de evenimente în care au fost atrași peste 8 milioane de spectatori. Aceasta este una dintre cele mai importante săli multifuncționale din România, găzduind competiții sportive, concerte ale unor artiști internaționali și evenimente culturale.

În decursul anilor, pe scena BT Arena au urcat nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Eros Ramazzotti, Deep Purple şi James Blunt.

