Dacă pentru profesori Ziua Învățătorului înseamnă recunoașterea meritelor, pentru elevi vine la pachet cu o zi în plus alocată distracției. "Am vrut direct la mare, ne place mai mult", spune o fată. Școala chiar s-a mutat la mare cu profesorii, învățătorii, părinții sau buncii. Copiii și-au dorit să-și petreacă această zi liberă, pe nisip, însă cei mai mulți au intrat în apa mării, deși nu are mai mult de 17 grade Celsius.

Distracție a fost și în rândul adulților, care si au extins vacanța de Rusalii. La mare multe hoteluri sunt ocupate în totalitate. "Avem un program de divertisment pentru copii, pe durata întregii zile. Seara, programe de entertainment pentru adulți, cu muzică live, cu dans, cu surprize culinare", a declarat Iulian Tenie, manager hotel.

Tarifele în această perioadă sunt reduse, astfel că prețul unei camere duble pe noapte pleacă de la 250 de lei. În cealaltă parte a țării, la Fălticeni, aquapark-urile au răsunat de chicoteli. Peste doar două săptămâni începe vacanța de vară, așa că elevii se vor putea bucura în fiecare zi de natură şi jocuri. De mâine, 6 iunie, se dechid şi cele mai spectaculoase şosele ale României: Transalpina şi Tranfăgărăşan.

