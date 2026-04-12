Video Cum au petrecut românii Paștele: turiști la mare, plimbări și aglomerație în orașe

După noaptea de înviere şi masa festivă plină de bucate tradiţionale, românii au profitat astăzi de vremea frumoasă. La Iaşi, au încins grătarele. În Bucureşti, voia bună s-a mutat la terasele din centru sau în malluri. Peste cinci mii de turişti îşi petrec sărbătorile pascale la malul mării. Cei mai mulţi s-au delectat cu plimbări pe plajă în briza mării.

de Cristina Niță

la 12.04.2026 , 19:35

Cei care au ales litoralul pentru Paşte s-au bucurat de o zi superbă de primăvară. Turiştii nu au ratat şansa de a se plimba pe plajă şi de a ciocni ouă roşii... direct pe nisip.

"Întodeauna aici suntem bine primiţi. Vremea e superbă, ne aduce pace, linişte şi ne încarcă cu multă energie atmosfera de aici". "După această plimbare extrem de relaxantă ne vom duce la hotel unde sunt condiţii extraordinare şi aşteptăm petrecerea de diseară", spun oamenii.

Cu doar 12 grade în termometre şi un vânt care adie uşor, turiştii se bucură de plimbări pe plajă, mese la restaurante dar şi relaxare la SPA, motivele pentru care au ales anul acesta litoralul de Paşte.

"Oaspeţii se bucură de o zi superbă la mare. Avem un grad de ocupare de 100%", a declarat Alexandra Bălăucă - şef recepţie hotel.

Pe lângă cei 5 mii de turişti care au ales hotelurile de pe litoral, mai sunt şi cei care petrec Paştele la rulotă. În campingul din Năvodari, copiii au avut parte de o surpriză. O vânătoare ....de dulciuri.

Între timp, părinţii s-au ocupat de mâncare.

"Avem mâncare exact ca acasă, avem sarmale, avem pască, avem drob. Aţi văzut grătarul e pornit", spun oamenii.

Şi la Iaşi au sfârâit astăzi grătarele. De la ospăţ nu au lipsit, binenţeles, preparatele tradiţioanale.

Indiferent unde se stă la masa de Paşte, că e acasă sau că e în aer liber, un lucru rămâne la fel. Ospitalitatea oamenilor. Noroc! Hristos a înviat! Adevărat a înviat.

Bucureştenii care au rămas acasă de Paşte au profitat şi ei de vremea numai bună de plimbare. Aleile din centru au fost furnicar de oameni.

În acest sfârşit de săptămână, Calea Victoriei nu a fost deschisă doar pietonilor, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani de Paşte, însă terasele s-au deschis, iar zona a început să se aglomereze după prânz.

Nici mallurile nu aveau cum să rămână goale.

"Am iesit, ne plimbam, cam atât. Ne-am plimbat puţin prin mall si urmează să găsim undeva frumos să mergem". "Azi am fost la catedrala Naţională, am fost un pic în parc. Am intrat un pic în mall să îşi ia un cadou (copilul)", a declarat .

Anul acesta, 9 din 10 români şi-au petrecut Paştele acasă. Am fost mai cumpătaţi, de teama scumpirilor.

