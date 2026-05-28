Patru persoane au fost înjunghiate de un bărbat înarmat cu un cuţit care a strigat "Allahu Akbar" de mai multe ori, într-o gară elvețiană, joi dimineață.

Atacatorul, descris ca un bărbat de vârstă mijlocie, a înjunghiat patru bărbați în gara Winterthur din afara Zurich, potrivit ziarului elvețian Tages-Anzeiger, citat de New York Post.

Martorii au spus că un grup de școlari trecuse pe lângă bărbatul care mânuia cuțitul, în timp ce profesorul a intervenit pentru a-i proteja pe minori.

"Avea un cuțit în mână", i-a spus un martor. "Toată lumea țipa și fugea."

Suspectul atacator a fost reținut de ofițeri și dus la secția de poliție de vizavi de gară, a informat presa.

Poliția a blocat zona pentru a continua investigaţia.

